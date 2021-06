Alfred Hitchcock – Vertigo

Dans les productions du réalisateur Alfred Hitchcock, on retrouve aisément son célèbre film Vertigo. Jeu d'enquête, Ed Miller va tenter de se rappeler les exacts événements qui ont amené à la mystérieuse disparition de sa femme et de sa fille lors de la chute de sa voiture dans le canyon de Brody, en Californie. Alfred Hitchcock : Vertigo demande au joueur de distinguer les réels souvenirs des flashbacks trompeurs. L'intrgue présente à tour de rôle trois personnages dans cette histoire très introspective qui mêle obsession, folie et manipulation.