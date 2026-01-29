Pendant qu’Amazon supprime encore 16 000 postes, le patron d’Amazon Game Studios s’en va

Amazon Games se tourne vers le cloud

Depuis quelques mois, Amazon limite ses investissements dans le secteur du jeu vidéo, la faute à des projets qui ne fonctionnent plus. Que ce soit le four de King of Meat ou la lente agonie de New World, Amazon Game Studios n’a plus grand-chose pour se sauver, si ce n’est des projets d’édition comme les prochains jeux Tomb Raider.

Jason Schreier nous informe maintenant qu’Amazon Game Studios va changer de direction, puisque son patron Christoph Hartmann a plié bagage. On ignore encore les raisons de ce départ, même si le journaliste de Bloomberg précise que le navire change de cap en délaissant un peu plus le secteur des jeux PC et consoles pour se concentrer sur le cloud gaming via son service Amazon Luna.

Ancien de chez 2K dont il a été le président et le co-fondateur, Hartmann avait rejoint Amazon Games en 2018 et avait supervisé de nombreux projets, qui, pour beaucoup, ont été des échecs. Maintenant que le groupe change sa vision et que la maison-mère supprime des postes à tour de bras, l’intéressé a peut-être été poussé vers la sortie à l’amiable, ou a compris qu’il était temps de partir avant d’être délogé.