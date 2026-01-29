Pendant qu’Amazon supprime encore 16 000 postes, le patron d’Amazon Game Studios s’en va

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

En octobre dernier, Amazon annonçait la suppression de 14 000 postes. Trois mois plus tard, ce sont cette fois-ci 16 000 postes qui sont dans le viseur de Jeff Bezos, visiblement trop pauvre pour employer tout ce monde. Le groupe a annoncé cette énorme vague de licenciements touchant plusieurs secteurs, sans préciser si cela incluait la division jeu vidéo du groupe. Mais celle-ci se porte de toute façon déjà bien mal, d’autant plus qu’elle vient de perdre son capitaine.

