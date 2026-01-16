New World : La date de fermeture des serveurs du MMO est actée, et ce sera pour le 31 janvier 2027

New World est à présent retiré des stores

L’information nous pendait au nez depuis la dernière mise à jour de New World : les serveurs vont officiellement fermer l’année prochaine. Plus précisément, le jeu reste jouable jusqu’au 31 janvier 2027. Cela vous laisse donc un peu plus d’un an pour continuer à profiter du MMO d’Amazon Games, si tant est que le cœur vous en dise encore. Depuis l’annonce de l’arrêt de son suivi, la pilule a du mal à passer et les review négatives se sont accumulées sur Steam.

L’équipe de développement a quand même tenu à communiquer suite à la nouvelle du jour. Et outre la date de fermeture des serveurs, elle a aussi indiqué que New World a été retiré des ventes sur les différents magasins numériques, mesure effective dès ce 15 janvier. Impossible donc d’avoir accès au jeu s’il n’a pas été ajouté à votre bibliothèque avant, y compris pour les titulaires de l’abonnement PlayStation Plus Extra/Premium, à moins là encore de l’avoir téléchargé une première fois.

Un message à l’attention des joueurs et joueuses a également été adressé afin de les remercier pour leur présence durant ces quatre années :

« Nous souhaitons vous remercier, vous, les joueurs, pour votre dévouement et votre passion. Nous vous remercions pour le temps passé à construire le monde d’Aeternum à nos côtés. Ensemble, nous avons construit quelque chose de véritablement unique. Bien que nous soyons tristes de cet au revoir, nous sommes honorés d’avoir pu partager tant de choses avec la communauté. »

Et bien que ce soit compliqué de rassembler un engouement autour d’un jeu frappé d’une date de fin, l’équipe de développement clôture sa prise de parole en invitant à ce que l’aventure se termine de la meilleure des manières :

« Nous avons pris beaucoup de plaisir à travailler sur New World: Aeternum et à faire évoluer cette aventure inoubliable avec vous tous. Nous avons hâte de passer une année de plus ensemble et de donner à cette fantastique aventure un départ digne d’un héros légendaire. Du fond du cœur, merci d’avoir partagé ce monde avec nous. »

Il n’est pas certain que l’appel prenne donc, ni que la confiance puisse être réattribuée à l’occasion d’un éventuel nouveau jeu multijoueur, surtout si l’on met la situation en parallèle avec l’issue que semble avoir pris le MMO dans l’univers du Seigneur des Anneaux (pourtant encore listé sur le site officiel d’Amazon Games).