King of Meat : le fiasco du jeu d’Amazon pousse le studio Glowmade à licencier ses équipes

Des chiffres qui enterrent l’espoir

D’après le média Insider Gaming, plusieurs employés du studio Glowmade seront licenciés dès janvier 2026. Le nombre exact n’est pas confirmé, mais il s’agirait d’environ une dizaine de personnes. Malgré une campagne marketing massif avec des trailers, une promotion via de gros créateurs de contenu comme Mister Beast, et une communication importante, King of Meat n’a pas pris auprès des joueurs.

Selon SteamDB, King of Meat a atteint un pic de 320 joueurs simultanés sur Steam, très loin des chiffres espérés par l’éditeur et le sutdio. Des documents internes évoquent des objectifs de 100 000 joueurs simultanés, jugés indispensables pour maintenir le projet. Face à ces objectifs manqués, la direction aurait d’abord proposé des licenciements volontaires avant de confirmer des suppressions de postes. Selon des sources anonymes citées par le média, cela se fait alors que les salariés avaient été rassurés encore récemment sur le fait que le studio disposait « d’une marge de manœuvre suffisante ».

Aujourd’hui, l’affluence tourne autour de quelques dizaines de joueurs actifs (14 à l’heure où l’on écrit ces lignes). Malgré un bon démarrage pour ce genre de titre, les retours semblent insuffisants pour relancer le bouche-à-oreille ou maintenir une base de joueurs durable. Après les coupes larges dans l’industrie ces dernières années, cette nouvelle affaire met en lumière les risques d’investir dans des jeux “audacieux”. De plus, cela illustre une fois de plus le challenge de lancer un jeu multijoueur, même avec le soutient d’un gros éditeur comme Amazon. Sans communauté engagée et des joueurs actifs dès le départ, l’équation ne tient pas.

On le soulignait d’ailleurs dans nos différentes previews et notre test. Pourtant, le studio anglais a réellement souhaité faire quelque chose qui sort des sentiers battus, sans forcément prendre en compte les tendances et poncifs des jeux-service « qui font vendre », mais les bonnes intentions ne suffisent pas toujours.

Pour l’instant, le futur du jeu, et donc du studio, reste en suspens. On ignore si Glowmade compte tenter de redresser la barre, pivoter vers un autre projet, ou fermer boutique.