Pêche Diablo 4 : comment débloquer cette nouvelle activité secondaire ?

Diablo 4 Lord of Hatred permet à ses joueurs de profiter d’une toute nouvelle activité secondaire : la pêche. Dans ce guide dédié, on vous délivre tous les secrets de cette activité emblématique pour que vous puissiez tirer votre ligne comme jamais personne ne l’a fait.

Quand se débloque la pêche dans Diablo 4 ?

Avant de prendre le temps de vous expliquer “comment” débloquer la pêche dans Diablo 4, il est important de souligner que cette activité secondaire concerne purement celles et ceux qui disposent de l’extension “Lord of Hatred”. Sans cette extension, la pêche ne sera pas disponible.

Maintenant que les bases sont introduites, attardons-nous maintenant sur les modalités à remplir pour débloquer la pêche.

En vérité, ce n’est pas si différent des précédentes activités du jeu : vous devez suffisamment progresser dans l’histoire pour faire apparaître la fameuse quête violette familière des activités ou des fonctionnalités secondaires.

Pour donner plus de précisions, ce n’est qu’après votre rencontre avec la Reine de Skovos, puis votre découverte de la région de Philios que vous serez en mesure de voir apparaître en bas de cette même région la quête.

Comment pêcher dans Diablo 4 ?

Bien que le jeu propose un rapide tutoriel qui tient en quelques mots seulement, nous prenons le temps de vous introduire la pêche ici.

En ouvrant votre barre d’action, donc en appuyant sur votre touche “E”, il vous suffira de glisser votre souris sur “Lancer la canne à pêche” près d’un point d’eau quelconque (d’eau douce ou de mer) pour que votre personnage puisse tirer une ligne. Lorsque l’image du poisson apparaît au-dessus de la tête de votre personnage, il vous suffira de cliquer pour qu’il soit ferré, puis placé dans votre inventaire. Voilà, vous savez pêcher !

Attention, car la pêche n’est pas disponible partout. À tout le moins, le jeu vous avertira que le coin de pêche que vous pensiez trouver n’est finalement qu’un mirage.

À quoi sert la pêche dans Diablo 4 ?

La pêche porte bien son nom d’activité secondaire dans Diablo 4 pour la simple et bonne raison qu’elle n’aide pas à faire progresser votre personnage. En réalité, la pêche n’est là que pour vous permettre d’accomplir de nouveaux hauts faits.

Néanmoins, l’arrivée de cette nouvelle activité vous offre une suite de quêtes pour vous familiariser avec tous les tenants et les aboutissants de cette nouvelle activité.