PAW Patrol Rescue Wheels: Championship annoncé, où nos chiots feront la course à bord de Monster Trucks

La Pat’Patrouille et ses grosses roues

Comme vous l’avez sans doute déjà deviné, PAW Patrol Rescue Wheels: Championship se présente comme un jeu de course abordable où l’on pourra rouler à bord de gros véhicules en compagnons de nos chiots. Pensé pour la famille avec un gameplay facile à prendre en main, et une tournure arcade très prononcée, titre vous proposera de faire la course sur différents tracés inspirés de la série d’animation.

Contrairement au jeu Grand Prix sorti en 2022 qui se focalisait sur des bolides assez classiques, PAW Patrol Rescue Wheels: Championship voit les choses en plus grand avec de véritables Monster Trucks à conduire. Vous savez, ces grosses voitures aux roues immenses qui se donnent en spectacle, discipline davantage populaire aux États-Unis. Eh bien, ces véhicules-là, où l’on y place notre groupe de chiens adorés.

Un titre pensé pour les enfants (et les grands)

Petite subtilité dans le gameplay, une mécanique de transformation vous permettra de convertir vos véhicules pour apporter un peu de variété pendant les épreuves avec des capacités supplémentaires. On n’en a pas encore aperçu, sauf celle de Stella qui se change son bolide en sorte de quadrirotor. On peut aussi apercevoir la possibilité de réaliser des figures dans les airs. Pour le reste, on nous promet 12 circuits et 3 arènes de la série télé (notamment Adventure Bay, la Montagne et Foggy Bottom) et la possibilité d’y jouer seul ou en coopération locale avec d’autres personnes dans la même pièce.

Le studio nous confirme que l’expérience est jouable dès 3 ans avec des commandes spécialement pensées pour les plus petits, mais avec « offre une profondeur suffisante pour passionner les parents et les enfants plus âgés » – ce qui plaira assurément à testeur attitré à la rédaction.

Quand sortira PAW Patrol Rescue Wheels: Championship ?

Une date de sortie est déjà tombée : PAW Patrol Rescue Wheels: Championship est attendu pour le 31 octobre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One et Nintendo Switch. Il n’est pour l’instant pas prévu sur Switch 2 mais vous pourrez y jouer via la rétrocompatibilité (les cartouches Switch 1 fonctionnant dans la 2). Une version physique est déjà confirmée sur consoles mais pas encore en précommande.