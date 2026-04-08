Outright Games annonce Paw Patrol La Pat’Patrouille : Mission Dino, une nouvelle aventure préhistorique pour l’équipe de chiens

Il est un peu gros ce nonosse

Première information notable, Paw Patrol La Pat’Patrouille : Mission Dino sera disponible le 31 juillet 2026 sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC. L’éditeur fait donc pour l’instant l’impasse sur une édition dédiée à la Nintendo Switch 2, ainsi qu’à un portage pour la Xbox One. Dans cette aventure entièrement inédite, vous pourrez incarner les chiots préférés des plus jeunes (notamment Chase, Marcus et Stella), pour explorer l’île des dinosaures, mais aussi accomplir des missions de sauvetage et venir en aide aux dinosaures en détresse. Une aventure que l’éditeur promet étroitement liée au prochain film de la licence au cinéma, sobrement nommé La Pat’Patrouille : Mission Dino, dont la sortie est déjà calée en France le 5 août prochain en salles, soit quelques petits jours après la sortie du jeu.

De nouveau conçu pour les jeunes joueurs et joueuses et leurs familles, ce nouveau jeu signé 3D Clouds en collaboration avec Outright Games et Nickelodeon promet un gameplay accessible et assez scénarisé mêlant exploration, défis ludiques et surtout de la coopération jusqu’à deux joueurs et joueuses, où chaque chiot qui va alors apporter ses capacités uniques durant l’aventure. Comme dans Paw Patrol World : La Pat’Patrouille, les joueurs et joueuses pourront passer d’un chiot à l’autre à tout moment pour utiliser leurs compétences spécifiques et explorer l’île en véhicule ou à pied.

Chase, le chiot policier, pourra par exemple utiliser son lance-balles de tennis pour déclencher des mécanismes et interagir avec les objets de l’île. Marcus, le pompier de l’équipe, pourra utiliser son canon à eau pour activer des éléments du décor et venir en aide aux dinosaures en détresse. Mais si vous êtes plutôt adepte de Stella, la pilote téméraire, celle-ci pourra déployer les ailes de son sac à dos pour explorer les zones difficiles d’accès de l’île. D’autres chiots jouables, comme Ruben, Rocky et Zuma, ainsi que de nouveaux lieux et personnages seront prochainement dévoilés.

Pour rappel, PAW Patrol La Pat’Patrouille : Mission Dino sortira donc le 31 juillet 2026 sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.