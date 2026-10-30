Jing Ye, le hors-la-loi Phantom Blade Zero : comment battre ce boss ?

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Jing Ye, le hors-la-loi est un boss mineur de Phantom Blade Zero. Vous êtes obligé de l’affronter pour continuer votre chemin au sein de la Forêt rouge. Or, avec son bouclier à pics, le combat s’avère être difficile à surmonter. C’est pourquoi nous avons composé ce guide pour vous donner la possibilité de l’éliminer rapidement.

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Source : ActuGaming

Comment battre Jing Ye, le hors-la-loi dans Phantom Blade Zero ?

Jing Ye, le hors-la-loi est le genre de boss à disposer de trois styles de combat différents sur Phantom Blade Zero: à cheval, au bouclier et à la lame.

  • Une fois sa barre de vie réduite à moitié, Jing Ye va descendre de son cheval pour vous attaquer armé d’un bouclier à pics et de son épée.
  • Une fois le bouclier brisé, Jing Ye va s’élancer sur vous avec seulement son épée.

Chaque style de combat apporte son lot de mouvements différents à comprendre rapidement pour ne pas succomber.

Tout d’abord, il est important d’esquiver les projectiles sanglants qu’il vous enverra : vous prendrez des dégâts de saignement si vous vous amusez à les parer.

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Source : ActuGaming

Ensuite, il faudra impérativement esquiver les attaques enveloppées d’une brume noire : ces dernières brisent votre endurance, forçant alors le repli. Si vous n’êtes pas à l’aise avec les attaques noires et que vous persistez à les parer, sachez que changer d’armes vous permet de recouvrer votre endurance (une fois après un certain temps). Ainsi, gardez cette petite astuce en tête pour tous vos combats.

Pour continuer dans les astuces, sachez que vous devez parer son attaque bleue : vous allez lui retirer assez d’endurance pour rapidement ouvrir une fenêtre d’attaque pour balancer tous vos combos.

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Source : ActuGaming

Enfin, lorsque Jing Ye sera avec son bouclier, utilisez la hache spectrale que vous aurez améliorée au préalable cinq fois. Pourquoi autant ? Pour lancer suffisamment d’attaques chargées (en appuyant deux fois sur votre touche d’activation). Vous consommerez une étincelle résiduelle de plus, mais vous déclencherez un combo qui aura pour résultat de générer des dégâts qui briseront le bouclier de vos assaillants rapidement. Ainsi, commencez le combat avec minimum 5 étincelles résiduelles pour grandement faciliter le combat lorsque ce dernier vous affrontera depuis le sol.

On vous conseille de ne pas frapper son bouclier : il est à pics et génère une accumulation du saignement. Autant vous dire que votre barre de vie ne fera pas long feu si vous vous obstinez à frapper sur son bouclier.

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Source : ActuGaming

Que faire lors de la rencontre avec Jing Ye, l’invoqué du banian dans Phantom Blade Zero ?

Lorsque vous aurez trouvé le banian de la Forêt rouge de Phantom Blade Zero, ce dernier va invoquer divers adversaires pour vous faire fléchir et Jing Ye est l’une de ses invocations.

Pour réussir le combat, on vous conseille de ne jamais utiliser vos charges d’étincelles résiduelles afin de les conserver pour Jing Ye. Ensuite, il est fortement conseillé d’éliminer les péons qui seront avec le cavalier. Ils viendront vous interrompre et grignoter votre barre de vie ; alors occupez-vous du menu fretin avant d’attaquer Jing Ye.

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Source : ActuGaming

Enfin, quand Jing Ye sera seul, il vous suffira de suivre les indications qu’on vous a données plus tôt : cet adversaire est le même et rien ne change. C’est pour cette raison qu’on vous conseille vivement de ne pas utiliser vos charges d’étincelles résiduelles pour les utiliser lorsque Jing Ye brandira son bouclier.

Voilà tout ce que vous devez savoir sur Jing Ye sur Phantom Blade Zero. Il peut faire peur, mais il n’est si puissant quand on sait comment aborder le combat. Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à consulter nos autres guides ou à lire les dernières actualités sur le jeu depuis la page Phantom Blade Zero.

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Phantom Blade Zero
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Date de sortie : 29/10/2026

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