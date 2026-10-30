Clé du domaine Huang Phantom Blade Zero : où la trouver ?

Comment obtenir la clé du domaine Huang dans Phantom Blade Zero ?

Parmi les nombreuses clés nécessaires pour fouiller à 100 % la ville de Pangzhen dans Phantom Blade Zero, vous aurez besoin de celle du domaine Huang. Pour obtenir cette clé, vous aurez besoin de progresser dans l’histoire jusqu’à rejoindre le passage secret de l’auberge de l’Ordre. Une fois que vous aurez rencontré Myst, il vous suffira d’utiliser le couloir à droite de cette dernière pour rejoindre ledit passage secret.

Dans ce passage, vous aurez de nombreuses personnes avec qui converser. Certains n’ont rien d’intéressant à vous dire, tandis que d’autres vous donnent des quêtes. C’est notamment le cas de l’homme habillé en vert à côté des marionnettes artistes.

Source : ActuGaming

En parlant avec le marchand Niu, ce dernier vous évoquera son inquiétude quant aux affaires de la famille Huang et Miu. Ainsi, Soul proposera de s’en occuper à sa place, ce qui vous permettra de récupérer la clé du domaine Huang.

Que trouve-t-on dans le domaine Huang de Phantom Blade Zero ?

Dans le domaine Huang de Phantom Blade Zero, vous aurez la chance de récupérer une fleur de mémoire, un nouveau remède, mais surtout une nouvelle quête secondaire.

Grâce à cette quête, vous serez en mesure d’améliorer certaines compétences de Soul, dans la mesure où vous compléterez une nouvelle fleur. Ainsi, dès que la fouille du domaine est terminée, allez tout de suite faire la quête “De nouveau frère” pour obtenir la dernière fleur et d’autres récompenses.

Source : ActuGaming

Et c’est de cette façon que vous obtiendrez la clé du domaine Huang dans Phantom Blade Zero ! Si vous avez d’autres questions concernant d’éventuelles clés, n’hésitez pas à consulter notre rubrique Guides pour être aux faits de tous les petits secrets que réserve Phantom Blade Zero.