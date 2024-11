Path of Exile 2 fait le point sur son énorme contenu avant sa sortie en accès anticipé le 6 décembre

Diablo IV peut enfin trembler avec la sortie prochaine de Path of Exile 2. Le studio Grinding Gear Games a pris la décision de repousser son jeu de quelques semaines pour ne pas se louper et assurer un début d’accès anticipé aussi fluide que possible, et il était au rendez-vous hier pour nous présenter tout le contenu du jeu. Une grosse session de présentation qu’il est désormais possible de rattraper si vous souhaitez tout savoir sur Path of Exile 2.