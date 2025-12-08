Path of Exile 2 invoquera la classe du Druide le 12 décembre avec une grosse mise à jour

La nature riposte

Dans quelques jours, vous pourrez donc relancer une partie de Path of Exile 2 en vous glissant dans la peau d’un Druide. Cette nouvelle classe sera armée d’un bâton magique et pourra lancer différents sorts élémentaires, même si sa plus grande force résidera dans sa capacité à se transformer en divers animaux.

Vous pourrez par exemple vous changer en loup pour être plus rapide et invoquer une meute à vos côtés, ou bien vous transformer en ours pour de la puissance brute, à moins de préférer la wyverne pour ravager le champ de bataille avec des boules de feu. Le Druide aura droit à deux Ascendances avec d’un côté le Chaman, spécialisé dans les sorts élémentaires, ou l’Oracle, qui préfère se battre en prédisant l’avenir.

Cette mise à jour introduira également le temple d’Atziri qui abrite la Reine de Vaal, afin de vous donner un nouvel ennemi redoutable à combattre (c’est-à-dire un punching-ball pour votre nouveau Druide).

30 gemmes de soutien seront aussi ajoutées, et des équilibrages seront apportés pour chaque classe. Rendez-vous le 12 décembre pour découvrir cela en jeu dans Path of Exile 2.