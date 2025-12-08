Path of Exile 2 invoquera la classe du Druide le 12 décembre avec une grosse mise à jour

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Toujours en accès anticipé, Path of Exile 2 continue son petit bonhomme de chemin même si l’espoir d’une sortie dans les prochaines semaines commence à s’amenuiser. Voilà maintenant un an que le jeu est disponible dans cet état, et pour fêter cet anniversaire un peu spécial, Grinding Gear Games a une mise à jour massive dans les cartons, qui ajoutera l’une des classes les plus attendues pour le hack’n slash.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Path of Exile 2
Path of Exile 2
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : N/C

« Rocket League est mort » : pourquoi le jeu de Psyonix et Epic Games traverse l’une des pires crises de son histoire

En savoir plus

Sur le même thème

Path of Exile 2 ne devrait pas sortir sa version 1.0 cette année, et les fréquentes attaques DDoS subies n’arrangent rien

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Path of Exile 2 ne devrait pas sortir sa version 1.0 cette année, et les fréquentes attaques DDoS subies n’arrangent rien

Trop occupé sur Path of Exile 2, Grinding Gear Games admet être forcé de retarder les mises à jour du premier jeu

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Trop occupé sur Path of Exile 2, Grinding Gear Games admet être forcé de retarder les mises à jour du premier jeu

Path of Exile 2 aura droit à son premier patch majeur cette semaine pour améliorer sa partie endgame

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Path of Exile 2 aura droit à son premier patch majeur cette semaine pour améliorer sa partie endgame

Path of Exile 2 réunit déjà plus d’un million de personnes pour son accès anticipé, ce qui provoquera quelques bouchons

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Path of Exile 2 réunit déjà plus d’un million de personnes pour son accès anticipé, ce qui provoquera quelques bouchons
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Path of Exile 2 invoquera la classe du Druide le 12 décembre avec une grosse mise à jour
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Path of Exile 2 invoquera la classe du Druide le 12 décembre avec une grosse mise à jour
Elden Ring Nightreign : Le DLC The Forsaken Hollows s’est déjà vendu à 2 millions d’exemplaires
pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Elden Ring Nightreign : Le DLC The Forsaken Hollows s’est déjà vendu à 2 millions d’exemplaires
YS Net réagit à un faux trailer de Shenmue 4, qui était en réalité généré à l’aide d’IA
Image d\'illustration pour l\'article : YS Net réagit à un faux trailer de Shenmue 4, qui était en réalité généré à l’aide d’IA
2XKO sera disponible sur PS5 et Xbox Series dès le mois de janvier
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : 2XKO sera disponible sur PS5 et Xbox Series dès le mois de janvier
Katsuhiro Harada, pilier de la série Tekken, quittera Bandai Namco à la fin de l’année
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Katsuhiro Harada, pilier de la série Tekken, quittera Bandai Namco à la fin de l’année
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 8 décembre (Skate Story, Unbeatable, Terminator 2D: No Fate…)
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Les sorties jeux vidéo de la semaine du 8 décembre (Skate Story, Unbeatable, Terminator 2D: No Fate…)
Débrief’ : Netflix rachète Warner Bros, résumé PC Gaming Show, nouveaux Total War
Image d\'illustration pour l\'article : Débrief’ : Netflix rachète Warner Bros, résumé PC Gaming Show, nouveaux Total War
Magic The Gathering, petit retour sur l’extension Avatar le dernier maître de l’air
Image d\'illustration pour l\'article : Magic The Gathering, petit retour sur l’extension Avatar le dernier maître de l’air
EA Sports FC 26 dévoile l’événement Joga Bonito
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : EA Sports FC 26 dévoile l’événement Joga Bonito
Dungeons of DUSK : un dungeon crawler au tour par tour reprenant l’univers du FPS rétro annoncé sur consoles, PC et mobiles pour 2026
Image d\'illustration pour l\'article : Dungeons of DUSK : un dungeon crawler au tour par tour reprenant l’univers du FPS rétro annoncé sur consoles, PC et mobiles pour 2026
Warhammer 40,000: Dawn of War IV dévoile un nouveau trailer introduisant les Dark Angels et le Primarque Lion El’Johnson
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Warhammer 40,000: Dawn of War IV dévoile un nouveau trailer introduisant les Dark Angels et le Primarque Lion El’Johnson
Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 3.8 du jeu (Le Dahlia, retard de la version 4.0…)
pc
ps5
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 3.8 du jeu (Le Dahlia, retard de la version 4.0…)
Geek Days Winter 2025 : Programme, invités, prix, Clair Obscur… Tout savoir sur l’événement
Image d\'illustration pour l\'article : Geek Days Winter 2025 : Programme, invités, prix, Clair Obscur… Tout savoir sur l’événement
Prime Gaming : Lego 2K Drive, Deus Ex: Mankind Divided… Voici les jeux compris dans l’abonnement en décembre
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Prime Gaming : Lego 2K Drive, Deus Ex: Mankind Divided… Voici les jeux compris dans l’abonnement en décembre
When Sirens Fall Silent annoncé, un thriller psychologique qui mélange True Detective et L.A. Noire
pc
Image d\'illustration pour l\'article : When Sirens Fall Silent annoncé, un thriller psychologique qui mélange True Detective et L.A. Noire
Carmageddon: Rogue Shift – le jeu de course action des années 90 revient sur les pistes avec un nouvel opus
Image d\'illustration pour l\'article : Carmageddon: Rogue Shift – le jeu de course action des années 90 revient sur les pistes avec un nouvel opus
Netflix annonce le rachat de Warner Bros après d’ultimes négociations, pour 82,7 milliards de dollars
Image d\'illustration pour l\'article : Netflix annonce le rachat de Warner Bros après d’ultimes négociations, pour 82,7 milliards de dollars
Liquid Swords, studio fondé par le directeur créatif de Just Cause, dévoile son premier jeu, Samson: A Tyndalston Story
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Liquid Swords, studio fondé par le directeur créatif de Just Cause, dévoile son premier jeu, Samson: A Tyndalston Story
Starship Troopers : Ultimate Bug War! – un FPS rétro annoncé sur PC et consoles pour 2026
Image d\'illustration pour l\'article : Starship Troopers : Ultimate Bug War! – un FPS rétro annoncé sur PC et consoles pour 2026
Romeo is a Dead Man : Le prochain jeu de Suda51 s’ajoute à la longue liste des sorties du mois de février 2026
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Romeo is a Dead Man : Le prochain jeu de Suda51 s’ajoute à la longue liste des sorties du mois de février 2026
Splitgate 2 sera relancé le 17 décembre, mais sous un autre nom, Splitgate: Arena Reloaded
pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Splitgate 2 sera relancé le 17 décembre, mais sous un autre nom, Splitgate: Arena Reloaded
Cairn : Après un report, l’ascension débutera finalement au mois de janvier
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Cairn : Après un report, l’ascension débutera finalement au mois de janvier
Springs, Eternal : Le studio derrière Gone Home et Tacoma revient avec un nouveau jeu narratif à l’ambiance pesante
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Springs, Eternal : Le studio derrière Gone Home et Tacoma revient avec un nouveau jeu narratif à l’ambiance pesante
Le metroidvania MIO: Memories in Orbit sortira au tout début de l’année 2026
pc
ps5
xbox series
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Le metroidvania MIO: Memories in Orbit sortira au tout début de l’année 2026