Trop occupé sur Path of Exile 2, Grinding Gear Games admet être forcé de retarder les mises à jour du premier jeu

Courir deux lièvres à la fois ne réussit pas au studio

Le lancement en accès anticipé de Path of Exile 2 a connu quelques turbulences en étant d’abord reporté puis sous le feu de nombreux bugs à corriger de suite pour éviter l’exode massif de la communauté. Derrière ces problèmes techniques, le jeu a rencontré le succès dès ses premiers jours de commercialisation, mais il a mobilisé la grande majorité de l’équipe de Grinding Gear Games. Par conséquent, Path of Exile premier du nom n’était plus vraiment une priorité.

Le réalisateur Jonathan Rogers fait le point sur cette situation des plus délicates en s’excusant dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux et en admettant l’erreur du studio, qui a mal planifié les choses. Il explique que le lancement de la version 3.26 de Path of Exile devait se faire durant le mois d’octobre dernier, mais les problèmes sur Path of Exile 2 étaient trop conséquents pour ne pas rameuter tout le studio.

Puis le mois de janvier s’est imposé, mais avec les fêtes de fin d’année, le timing était trop court. Venait alors la date du mois de février pour le lancement de cette version, avant que Grinding Gear Games se rende compte que la version 0.2.0 de Path of Exile 2 était trop essentielle et qu’il fallait en faire la priorité absolue. Même après sa sortie, Jonathan Rogers avoue que l’équipe aura encore besoin de quelques semaines supplémentaires pour s’assurer que tout est correct.

Autrement dit, la version 3.26 de Path of Exile n’avance pas vraiment actuellement, faute de moyens humains. Une situation qui pourra décevoir celles et ceux qui comptaient rester sur le premier jeu, et qui voient que le studio ne pourra pas tenir ses promesses initiales.