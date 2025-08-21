Path of Exile 2 ne devrait pas sortir sa version 1.0 cette année, et les fréquentes attaques DDoS subies n’arrangent rien

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Lancé en accès anticipé à la toute fin de l’année dernière, Path of Exile 2 a connu un très bon lancement, même s’il a été quelque peu gâché par des problèmes de serveurs. Eu fil des mois, Grinding Gear Games n’a cessé d’améliorer le jeu et une partie de la communauté espérait que le lancement de la version 1.0 pourrait s’effectuer en 2025, mais ces espoirs sont aujourd’hui réduits à néant par le réalisateur de cette suite.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Path of Exile 2
Path of Exile 2
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : N/C

Toute la saga Life is Strange va ressortir dans une compilation sur PS5

En savoir plus

Sur le même thème

Trop occupé sur Path of Exile 2, Grinding Gear Games admet être forcé de retarder les mises à jour du premier jeu

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Trop occupé sur Path of Exile 2, Grinding Gear Games admet être forcé de retarder les mises à jour du premier jeu

Path of Exile 2 aura droit à son premier patch majeur cette semaine pour améliorer sa partie endgame

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Path of Exile 2 aura droit à son premier patch majeur cette semaine pour améliorer sa partie endgame

Path of Exile 2 réunit déjà plus d’un million de personnes pour son accès anticipé, ce qui provoquera quelques bouchons

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Path of Exile 2 réunit déjà plus d’un million de personnes pour son accès anticipé, ce qui provoquera quelques bouchons

Path of Exile 2 fait le point sur son énorme contenu avant sa sortie en accès anticipé le 6 décembre

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Path of Exile 2 fait le point sur son énorme contenu avant sa sortie en accès anticipé le 6 décembre
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

There Are No Ghosts at the Grand – Première prise en main pour cette comédie musicale avec un petit chat
pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : There Are No Ghosts at the Grand – Première prise en main pour cette comédie musicale avec un petit chat
Path of Exile 2 ne devrait pas sortir sa version 1.0 cette année, et les fréquentes attaques DDoS subies n’arrangent rien
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Path of Exile 2 ne devrait pas sortir sa version 1.0 cette année, et les fréquentes attaques DDoS subies n’arrangent rien
Streum On Studio (Necromunda: Hired Gun) annonce Daimon Blades, un FPS slasher qui va bientôt entrer en accès anticipé
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Streum On Studio (Necromunda: Hired Gun) annonce Daimon Blades, un FPS slasher qui va bientôt entrer en accès anticipé
Studio support sur Overwatch 2 et Valorant, Envar annonce Witchspire
Image d\'illustration pour l\'article : Studio support sur Overwatch 2 et Valorant, Envar annonce Witchspire
Future Games Show : Voici le résumé des 45 annonces de la dernière édition (Halloween, Hell Let Loose: Vietnam, Deer & Boy…)
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Future Games Show : Voici le résumé des 45 annonces de la dernière édition (Halloween, Hell Let Loose: Vietnam, Deer & Boy…)
Edge of Memories, l’action-RPG des français de Midgar Studio, est reporté à 2026
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Edge of Memories, l’action-RPG des français de Midgar Studio, est reporté à 2026
Un premier trailer de gameplay pour Styx : Blades of Greed
Image d\'illustration pour l\'article : Un premier trailer de gameplay pour Styx : Blades of Greed
Aperçu Grounded 2 – Les ados reprennent du service dans la suite musclée du jeu de survie
pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Aperçu Grounded 2 – Les ados reprennent du service dans la suite musclée du jeu de survie
Recur : un facteur face au temps dans ce nouveau jeu de plateforme et de réflexion
Image d\'illustration pour l\'article : Recur : un facteur face au temps dans ce nouveau jeu de plateforme et de réflexion
Le JRPG français Lost Hellden sort de l’ombre pour nous montrer de bien belles images de gameplay
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Le JRPG français Lost Hellden sort de l’ombre pour nous montrer de bien belles images de gameplay
DarkSwitch : le city-builder vertical mis en musique par Akira Yamaoka se pare d’une démo et sortira cet automne
pc
Image d\'illustration pour l\'article : DarkSwitch : le city-builder vertical mis en musique par Akira Yamaoka se pare d’une démo et sortira cet automne
Halloween : La saga d’horreur revient dans un jeu d’infiltration asymétrique où l’on peut jouer Michael Myers
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Halloween : La saga d’horreur revient dans un jeu d’infiltration asymétrique où l’on peut jouer Michael Myers
Bioshock 4 : C’est finalement un tiers du staff de Cloud Chamber qui se voit licencié par Take-Two
Image d\'illustration pour l\'article : Bioshock 4 : C’est finalement un tiers du staff de Cloud Chamber qui se voit licencié par Take-Two
Fellowship : Le « MODA » de Chief Rebel et Arc Games lancera son accès anticipé le 9 octobre sur PC
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Fellowship : Le « MODA » de Chief Rebel et Arc Games lancera son accès anticipé le 9 octobre sur PC
Deer & Boy : Le jeu de plateformes narratif de LifeLine Games sortira début 2026 sur PC et consoles
pc
ps5
xbox series
switch
Image d\'illustration pour l\'article : Deer & Boy : Le jeu de plateformes narratif de LifeLine Games sortira début 2026 sur PC et consoles
EverSiege: Untold Ages : Le jeu d’action, de stratégie et rogue-lite de Tindalos Interactive lancera son accès anticipé cet automne sur PC
pc
Image d\'illustration pour l\'article : EverSiege: Untold Ages : Le jeu d’action, de stratégie et rogue-lite de Tindalos Interactive lancera son accès anticipé cet automne sur PC
1348 Ex Voto : Un jeu d’action-aventure chevaleresque dans l’Italie médiévale du 14ème siècle annoncé par Sedleo et Dear Villagers
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : 1348 Ex Voto : Un jeu d’action-aventure chevaleresque dans l’Italie médiévale du 14ème siècle annoncé par Sedleo et Dear Villagers
Rue Valley, le RPG narratif inspiré de Outer Wilds et Disco Elysium, sortira le 11 novembre sur PC et consoles
pc
ps5
xbox series
switch
Image d\'illustration pour l\'article : Rue Valley, le RPG narratif inspiré de Outer Wilds et Disco Elysium, sortira le 11 novembre sur PC et consoles
Après Nintendo et sa Switch, Sony augmente le prix des PlayStation 5 aux États-Unis
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Après Nintendo et sa Switch, Sony augmente le prix des PlayStation 5 aux États-Unis
On a pu jouer à Resident Evil Requiem, voici notre avis ainsi que du gameplay inédit
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : On a pu jouer à Resident Evil Requiem, voici notre avis ainsi que du gameplay inédit
Final Fantasy XIV pourrait aussi sortir sur Switch 2 selon Naoki Yoshida, qui discute avec Nintendo
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Final Fantasy XIV pourrait aussi sortir sur Switch 2 selon Naoki Yoshida, qui discute avec Nintendo
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight ne devrait compter que sept personnages jouables, d’après la FAQ du jeu
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight ne devrait compter que sept personnages jouables, d’après la FAQ du jeu
Triangle Strategy débarque par surprise sur PlayStation 5 et Xbox Series
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Triangle Strategy débarque par surprise sur PlayStation 5 et Xbox Series
High On Life 2, le nouvel opus complètement barré de Squanch Games, débarquera le 13 février 2026
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : High On Life 2, le nouvel opus complètement barré de Squanch Games, débarquera le 13 février 2026