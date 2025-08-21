Path of Exile 2 ne devrait pas sortir sa version 1.0 cette année, et les fréquentes attaques DDoS subies n’arrangent rien
Lancé en accès anticipé à la toute fin de l’année dernière, Path of Exile 2 a connu un très bon lancement, même s’il a été quelque peu gâché par des problèmes de serveurs. Eu fil des mois, Grinding Gear Games n’a cessé d’améliorer le jeu et une partie de la communauté espérait que le lancement de la version 1.0 pourrait s’effectuer en 2025, mais ces espoirs sont aujourd’hui réduits à néant par le réalisateur de cette suite.
Une sortie en mars 2026 reste possible
Jonathan Rogers n’avait pas totalement écarté l’idée que la version 1.0 de Path of Exile 2 voit le jour cette année, mais depuis, les choses ont changé. Après une présentation autour de la prochaine mise à jour du jeu, le réalisateur admet que le studio ne sera pas dans les temps pour cette année (propos relayés par Eurogamer) :
« Oui, je pense que nous ne sortirons probablement pas la version 1.0 cette année. Pour l’instant, il y a deux choses dont nous devons nous assurer avant de pouvoir lancer le jeu. Premièrement, nous devons terminer la campagne – c’est évidemment important – et deuxièmement, nous devons trouver un équilibre qui permette aux joueurs d’être satisfaits et que tout se passe bien. Tant que nous n’aurons pas cela et que nous ne serons pas certains que ces deux conditions sont remplies, nous ne pourrons pas le lancer. »
Il ajoute ensuite qu’une sortie aux alentours de mars 2026 n’est pas à exclure :
« Ce pourrait être en mars 2026. Nous publions des nouveautés tous les quatre mois, donc décembre serait le prochain, puis mars. J’espère donc que ça sera mars, mais je ne promets rien. Car au final, tout se résume à : avons-nous rempli ces deux critères ? À ce stade, il serait assez difficile de sortir l’acte 5 en décembre, mais nous verrons bien. Quant à trouver un bon équilibre, nous avons encore du chemin à parcourir. Mais j’espère que les choses iront beaucoup mieux. »
Derrière le retard du studio, une des causes est pointée du doigt par le réalisateur, celle des fréquentes attaques DDoS subies sur les serveurs du jeu qui mobilisent le studio alors qu’il a d’autres priorités :
« Je suis parfaitement conscient des problèmes de serveur, et c’est un problème majeur sur lequel nos administrateurs se penchent depuis trois mois. C’est essentiellement dû aux attaques DDoS ; nous en subissons en permanence. »
Path of Exile 2 a donc encore un peu de chemin à effectuer. Si vous n’avez pas déjà craqué pour l’accès anticipé, notez qu’un week-end gratuit du 29 août au 1er septembre sera mis en place, pile à temps pour la nouvelle mise à jour.
