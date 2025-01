Path of Exile 2 aura droit à son premier patch majeur cette semaine pour améliorer sa partie endgame

Un patch pour régler les problèmes les plus urgents

Après avoir profité d’un petit moment de pauses pour les fêtes de fin d’année, l’équipe derrière Path of Exile 2 est de retour au charbon avec une première mise à jour massive qui nous est présentée en vidéo par Jonathan Rogers, le réalisateur de cet épisode.

S’il ne veut pas encore donner de date précise en nous indiquant simplement que l’update arrivera dans le cours de la semaine, le réalisateur peut nous en dire un peu plus sur le contenu de cette mise à jour.

Le patch 0.1.1 se concentrera d’abord sur les maps de la partie endgame du jeu, avec un rééquilibrage total pour ce qui est des récompenses et des ennemis que vous trouverez sur celles-ci. Autrement dit, vous devrez en tirer plus de bénéfices, tout en y trouvant plus de variété avec quatre maps de Tour en plus. La mise à jour va surtout apporter quelques ajustements ici et là pour rendre l’expérience plus gratifiante, tout en réglant certains problèmes urgents. Comprenez par là que les vraies nouveautés viendront plus tard, avec une nouvelle ligue.

Path of Exile 2 est disponible en accès anticipé sur PC, PS5 et Xbox Series.