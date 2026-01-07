Parasite Mutant : Le jeu inspiré de Parasite Eve a droit à une démo sur Steam

Plus qu’une simple copie ?

Puisque vous n’aurez pas de nouvel épisode de Parasite Eve avant un moment (voire jamais ?), autant vous tourner vers Parasite Mutant. Le titre annoncé en septembre dernier refait surface avec une démo à clé, actuellement disponible sur Steam.

Celle-ci couvre le premier chapitre du jeu, en vous donnant accès à une séquence d’environ 45 minutes de jeu. Vous pourrez y explorer une zone qui ne représente que 5% du jeu si l’on en croit le descriptif de la démo, et vous aurez accès au tutoriel pour bien apprendre les bases du système de combat, qui repose sur un système ATC (Active Time Chains), qui s’inspire beaucoup du système ATB. Peu d’éléments scénaristiques sont pour l’instant présents, mais cela vous donnera tout de même une petite idée de là où IceSitruuna veut en venir avec ce projet.

Aux dernières nouvelles, Paraiste Mutant doit aussi sortir sur PS5 en plus de cette version 2026. Aucune date n’a été annoncée, si ce n’est que le titre doit sortir dans le courant de l’année.