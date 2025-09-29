Parasite Mutant est un nouveau RPG de science-fiction et d’horreur qui s’inspire très fortement de Parasite Eve
Rédigé par Jordan
Parasite Eve est une licence qui dort dans les cartons de Square Enix depuis bien trop d’années, et elle ne donne pas un seul signe de vie à l’horizon. Alors certains fans ont décidé de rendre hommage à cette série d’une autre façon, à l’image du studio IceSitruuna, que l’on connaît très vaguement pour Frontier Hunter: Erza’s Wheel of Fortune. Avec son nouveau titre, Parasite Mutant, l’inspiration n’est pas du tout cachée, du moins dans l’esthétique choisie pour ce titre.
À défaut d’un vrai nouvel épisode…
Quand le studio ne s’embête même pas à essayer de trouver un nom qui n’évoquerait pas Parasite Eve, on comprend le public visé. Parasite Mutant viendra vous offrir votre dose de RPG de science-fiction/horreur, qui se veut être un successeur spirituel à sa manière de la saga de Square Enix, ce qui se remarque rien qu’à son héroïne, comme vous pouvez le voir ci-dessous via le trailer d’annonce relayé par Gematsu.
On incarne ici l’agent Nowa, en mission sur une île infestée de créatures étranges. Le système de combat du jeu reprend le système ATB (Active Time Battle) tout en ayant un petit twist, avec des actions à enchaîner ou non en fonction des attaques ennemies qu’il faudra esquiver au bon moment. On nous promet également beaucoup de puzzles à résoudre, un mode New Game + ainsi que diverses tenues pour la protagoniste, qui iront sans doute vers le fan-service comme on peut le voir sur les images présentées.
Parasite Mutant est désormais prévu pour arriver durant l’année 2026, sur PC via Steam ainsi que sur PlayStation 5. Si jamais cela peut donner des idées à Square Enix…
