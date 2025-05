Palworld : La mise à jour « Tides of Terraria », collaboration avec le jeu de Re-Logic, arrivera cet été

Les créatures de Terraria se préparent à l’exploitation

Le soleil recommencera à briller bientôt pour Palworld, et Pocketpair en a besoin. Quelques jours plus tôt, l’équipe de développement a vu le géant Nintendo arriver et poursuivre une fois encore sa stratégie de brevets visant à limiter Palworld dans ses mécaniques. Après le lancement de Pal Spheres il y a quelques mois, l’équipe s’est vue contrainte de modifier la manière dont on peut voler, troquant les Pals contre un planeur tout simple.

Aux côtés des banderilles juridiques de Nintendo, Pocketpair se concentre sur l’enrichissement de son early access, et donc la future collaboration avec Terraria, le titre indé mêlant action-aventure et bac à sable. Le studio se montre assez bref en promettant de « capturer, entraîner et faire combattre et travailler les monstres de Terraria à la manière des Pals ».

Au-delà la collaboration et le contenu qui vient avec, la mise à jour apportera aussi des Pals inédits et de nouvelles îles à parcourir, et tout ceci sera détaillé durant les prochaines semaines par Pocketpair.

La mise à jour « Tides of Terraria » de Palworld arrivera donc cet été sur PS5, Xbox Series, Xbox One et PC.