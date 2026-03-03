Mixtape : Le jeu d’aventure musical prendra aussi le chemin de la Switch 2 et sortira en mai
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Après The Artful Escape, Beethoven & Dinosaur a pris grand soin de ne pas trop se précipiter avec Mixtape et n’a pas hésité à repousser la sortie de son jeu lorsque cela était nécessaire. Initialement, on attendait ce road trip musical pour l’année dernière avant que les plans soient bousculés, sans autre date de sortie à l’horizon. Mais le studio nous a finalement rapidement donné des nouvelles en étant présent lors du dernier Indie World, avec une nouvelle bande-annonce à l’appui, ainsi qu’une date cette fois-ci a priori définitive.
Une histoire initiatique à vivre dans deux petits mois
Un portage de Mixtape sur Switch 2 sonnait comme une évidence. Pour un jeu qui parle d’un road trip, il aurait été dommage de se priver d’une console portable comme celle de Nintendo. Le studio derrière ce projet l’a bien compris et confirme aujourd’hui que le jeu sortira donc bel et bien sur Switch en plus du PC, de la PS5 et de la Xbox Series.
C’est à travers cette courte bande-annonce diffusée lors du dernier Indie World que l’on apprend la nouvelle, et Beethoven & Dinosaur ne s’est pas juste contenté d’annoncer le portage. Le studio nous confirme dans le même temps que Mixtape sera disponible sur toutes ces plateformes dès le 7 mai prochain.
Un jeu de plus à rajouter à votre liste si vous êtes à la recherche d’une aventure narrative forte en émotions, et surtout riche en chansons. Mixtape nous fait suivre le passage à la vie d’adulte de trois amis, qui vivent leurs derniers instants de lycéens en effectuant tout ce que l’on est en droit d’attendre d’adolescents américains du genre. Le tout sera sublimé par une bande-son évidemment choisie avec soin, pour ne pas trahir le titre du jeu lui-même.
