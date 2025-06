Onimusha: Way of The Sword profite du Summer Game Fest pour nous montrer du gameplay démoniaque en vidéo

Musashi, comme à la parade

Lors des premières images de ce nouvel épisode de la licence démoniaque de Capcom, nous avions cette étrange impression qu’il s’éloignait quelque peu de l’esprit des épisodes précédents.

Le trailer sort le katana et distille quelques séquences de parade au corps-à-corps et à distance contre quelques genmas que notre héros découpe ensuite en rondelles. Même contre les boss, la parade semble une option à privilégier. Les impressions de gameplay un peu lourd se confirment donc, ce qui risque de donner un côté plus viscéral aux affrontements.

On a également pu voir l’utilisation d’armes secondaires et l’intervention de ce qui s’avère être l’antagoniste, ou en tout cas a minima un rival, Sasaki Ganryu. Et, à la toute fin du trailer, le gantelet Oni de Musashi s’illumine de bleu pour révéler une mystérieuse femme.

Onimusha: Way of The Sword est attendu pour 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series