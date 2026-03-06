Onimusha: Way of the Sword se montre avec de nouvelles images et la promesse d’une nouvelle présentation imminente

Un aperçu avant une plus grosse présentation ?

Il faut se montrer patient autour d’Onimusha: Way of the Sword. Le jeu a beau apparaître souvent, aucune date n’a été confirmée, même si Capcom promet que cet épisode est toujours prévu pour 2026. Un engagement réaffirmé hier lors du Capcom Spotlight, où le jeu a eu droit à 3 minutes de présentation pour passer en revue les spécificités de cet opus et les péripéties rencontrées par Miyamoto Musashi après être revenu à la vie armé d’un nouveau gant mystérieux.

On devra malheureusement se contenter de cela pour l’instant, mais Capcom a au moins une bonne nouvelle à nous partager. S’il ne peut pas encore nous en dire plus concernant la date de sortie de ce jeu, l’éditeur confirme qu’une nouvelle présentation aura lieu dans quelques jours. Sans dire sous quelle forme.

S’il n’y avait pas eu de State of Play le mois dernier, on aurait tout misé sur cette hypothèse, mais aujourd’hui, difficile de savoir à quoi s’attendre en dehors d’un éventuel passage à la Game Developer Conference en milieu de mois (même si l’événement n’est pas tellement fait pour ça). Une chose est au moins certaine, le jeu va continuer à faire parler de lui en mars.

Onimusha: Way of the Sword est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series.