Onimusha: Way of the Sword se laisse entrevoir via 10 minutes de gameplay pour apprendre les bases

Une introduction au gameplay de ce nouvel épisode

En attendant d’avoir Onimusha: Way of the Sword entre nos mains dans sa version complète, Capcom nous permet de voir ce que vaut le jeu à travers une session de gameplay plus brut qu’à l’accoutumée, qui évite les chorégraphies parfaites afin de mieux nous montrer ce à quoi le titre va ressembler lorsque l’on y jouera nous-mêmes.

Ce sont donc 10 minutes de gameplay que vous pouvez admirer, qui nous présentent tous les contrôles de base de Musashi ainsi que sa maîtrise du katana et d’autres arts plus obscurs. Le tout se termine par une confrontation épique contre l’un des boss du jeu, Sasaki Ganryu, qui donne lieu à de beaux échanges de coups de lames.

Onimusha: Way of the Sword sera disponible dans le courant de l’année 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.