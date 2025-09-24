Onimusha: Way of the Sword en montre un peu plus sur l’histoire de Musashi dans une nouvelle vidéo

La maitrise de l’épée ne suffira pas

Cet Onimusha: Way of the Sword nous fera suivre l’aventure mouvementée de Miyamoto Musashi contre les forces démoniaques qui s’abattent sur Kyoto, et il n’aura pas le choix de se reposer sur un gantelet Oni pour venir à bout de ces étranges adversaires. Un atout de taille que le guerrier est peu enclin à utiliser au début du jeu, étant donné sa provenance, mais il n’aura pas bien le choix face à certains démons qui vont lui barrer la route.

La vidéo diffusée aujourd’hui par l’éditeur nous montre ainsi une partie des personnages que notre héros va rencontrer sur son chemin, comme Takamura, allié de taille pour lui apprendre les secrets de son nouveau gantelet, ou encore Okuni, qui n’est pas qu’une simple danseuse de kabuki.

Malgré cette nouvelle bande-annonce, Capcom reste silencieux quant à la date de sortie d’Onimusha: Way of the Sword, toujours prévu pour l’année 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.