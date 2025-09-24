Onimusha: Way of the Sword en montre un peu plus sur l’histoire de Musashi dans une nouvelle vidéo
Le dernier Capcom Spotlight était l’occasion pour l’éditeur de faire le point sur tous ses titres présents lors du Tokyo Game Show, et parmi eux figure Onimusha: Way of the Sword, qui bénéficiera d’une démo jouable sur le salon. Une démo qui ne sera donc pas disponible chez nous, mais Capcom veut nous faire patienter avec une nouvelle bande-annonce qui se concentre cette fois-ci sur le protagoniste du jeu, Musashi.
La maitrise de l’épée ne suffira pas
Cet Onimusha: Way of the Sword nous fera suivre l’aventure mouvementée de Miyamoto Musashi contre les forces démoniaques qui s’abattent sur Kyoto, et il n’aura pas le choix de se reposer sur un gantelet Oni pour venir à bout de ces étranges adversaires. Un atout de taille que le guerrier est peu enclin à utiliser au début du jeu, étant donné sa provenance, mais il n’aura pas bien le choix face à certains démons qui vont lui barrer la route.
La vidéo diffusée aujourd’hui par l’éditeur nous montre ainsi une partie des personnages que notre héros va rencontrer sur son chemin, comme Takamura, allié de taille pour lui apprendre les secrets de son nouveau gantelet, ou encore Okuni, qui n’est pas qu’une simple danseuse de kabuki.
Malgré cette nouvelle bande-annonce, Capcom reste silencieux quant à la date de sortie d’Onimusha: Way of the Sword, toujours prévu pour l’année 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.
