On a testé le prochain action-RPG français Edge of Memories à la Gamescom 2025, nos premières impressions

Une formule classique, mais efficace

Edge of Memories ne risque pas de bousculer les codes du genre. La démo à laquelle nous avions accès se déroulait quelques chapitres après le début du jeu, nous permettant d’avoir déjà à disposition plusieurs sorts à utiliser. Le titre nous fait incarner Eline, une jeune femme possédant un mystérieux pouvoir capable de vaincre la corruption du monde. Nous sommes accompagnés de deux compagnons d’aventure, Kanta et Ysoris.

Avec seulement quelques bribes narratives aperçues et quelques informations de lore apportées par la développeuse de l’équipe présente en notre compagnie, il est encore un peu tôt pour émettre un avis sur le scénario du jeu. Pour autant, l’univers semble construit et cohérent et nous sommes plutôt curieux d’en découvrir plus. Notez qu’il n’est pas nécessaire d’avoir fait Edge of Eternity pour profiter de ce nouvel épisode. Seuls quelques clins d’œil feront plaisir aux fans.

Au niveau de son gameplay, Edge of Memories se veut assez classique. On dispose d’une touche de saut, d’une touche pour exécuter un dash (au sol ou en plein saut) et la possibilité d’infliger des coups rapides ou lourds. Chaque compagnon dispose également d’un sort que l’on peut lancer avec les différentes gâchettes. Il est d’ailleurs possible de paramétrer jusqu’à trois builds différents, permettant de varier les sorts de nos compagnons et par extension les combats.

Enfin, en combattant, Eline accumule une jauge de corruption que l’on peut ensuite libérer pour passer à une forme corrompue infligeant des dégâts bien plus puissants (en plus d’être visuellement très réussie). Les ennemis aussi disposent d’une jauge de corruption qui une fois pleine leur appose une marque. Cette marque permet de réaliser autant d’éliminations instantanées que d’ennemis marqués lorsque nous sommes sous forme corrompue.

En dehors des affrontements, le jeu nous place face à quelques phases de plateformes, mais aussi quelques énigmes et puzzles. Les plus curieux pourront par ailleurs se servir des sorts élémentaires des compagnons pour révéler quelques chemins dérobés avec des récompenses à la clé comme de nouvelles pièces d’équipement. Du côté des puzzles, la démo nous a permis de voir un système de porte lumineuse à ouvrir via des interrupteurs à trouver et à activer. Puis, un moment plus tard, pour ouvrir une autre porte, nous avons dû décider de laisser un compagnon en arrière pour maintenir la porte ouverte.

En soi, rien dans la proposition d’Edge of Memories ne vient bouleverser ce que l’on a l’habitude de voir pour le genre. Mais il parvient à le faire efficacement et procurer du plaisir manette en main, ce qui est aussi bien aidé par une direction artistique tout simplement sublime. Le monde regorge de couleur, et l’aspect aquarelle/dessin à la main est un régal pour les yeux. Le bestiaire semble également varié, même s’il faudra le confirmer en explorant d’autres régions.

Malheureusement, on doit avouer que la démo présentait encore des soucis techniques impensables dans une version définitive. Nous avons subi de nombreux ralentissements lors des combats ainsi que quelques animations parfois buggés. Nous avons même eu le cas d’un compagnon pourtant laissé en arrière qui s’est téléporté pour venir nous réanimer, mais est resté présent lors des combats ensuite. Une fois de retour sur la plateforme sur laquelle nous l’avions laissé, il n’était évidemment plus visible bien que considéré présent. Le report annoncé la semaine dernière ne nous étonne donc pas vraiment. Même si l’on sait bien sûr qu’il ne s’agissait pas d’une build finale, on ne doute pas que le studio saura corriger ces quelques soucis avant la sortie.

En dehors de ces soucis, Edge of Memories semble prometteur. Son gameplay est classique, mais pour autant maîtrisé et plaisant manette en main. L’univers nous paraît bien construit et cohérent, et on ne peut rester de marbre face à cette direction artistique de toute beauté. Nous continuerons de suivre le jeu pendant ces prochains mois en attendant sa sortie décalée en 2026.