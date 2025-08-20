Edge of Memories, l’action-RPG des français de Midgar Studio, est reporté à 2026

J’ai crié Eline pour qu’elle vienne

Nous en avions parlé en mars dernier, Edge of Memories était venu nous dire qu’il débarquerait cet automne. Nous avions eu aussi droit à quelques séquences de gameplay inédites de son monde coloré et à fort belle allure. Aujourd’hui, rebelote avec hélas l’annonce d’un report pour l’an prochain. On peut toutefois tenter de se consoler avec un nouveau trailer de gameplay.

Resituons un peu ce qu’est Edge of Memories. Dans cet action-RPG montpelliérain, nous arpenterons le continent d’Avaris aux commandes d’Eline, accompagnée de son mentor Ysoris et du prince chaman Kanta, afin de chasser la corruption qui le gangrène.

Des combats en temps réel nerveux, de l’exploration à pied ou à bord d’une monture, et la résolution de puzzles environnementaux rythmeront notre progression. Des ingrédients que la nouvelle bande-annonce démontre une fois encore.

Edge of Memories est donc désormais attendu pour 2026 sur PC via Steam, PS5 et Xbox Series.