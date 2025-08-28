On a pu jouer à Hela, un jeu en coopération tout mignon avec des souris

Quand le chat n’est pas là…

Notre session a démarré par une phase de tutoriel totalement optionnelle. Les développeurs nous ont alors affirmé que leur but n’était pas d’imposer quoi que ce soit aux joueurs et les laisser libres d’aller ou bon leur semble en dressant le moins de barrières possibles.

Nous avons tout de même passé un petit moment à découvrir les possibilités d’action et de déplacements de nos souris. Sans voir tout ce qui sera offert dans le jeu complet, nous avons pu prendre notre envol et planer à l’aide d’un sac à dos magique pouvant se gonfler d’air. On disposait également d’un lasso permettant de s’accrocher un peu partout et se balancer à rendre jaloux Spider-Man. Enfin, en plus d’un saut classique, les souris ont la possibilité d’escalader à peu près toutes les surfaces disponibles.

Mais le plus intéressant est de chercher à combiner ces possibilités pour ouvrir la porte à des options encore plus nombreuses. Il est par exemple possible de rebondir sur le sac d’un compagnon, s’attacher mutuellement avec nos lassos et tendre ainsi une catapulte improvisée. Les développeurs qui nous accompagnaient ont beaucoup insisté sur le fait de récompenser la curiosité des joueurs et les inciter à essayer tout ce qui pourrait leur passer par la tête, aussi loufoque soit-il.

Évidemment, c’est principalement en multijoueur avec ses amis ou sa famille que ces instants seront présents. Cela tombe bien, Hela permet de jouer jusqu’à deux joueurs en écran partagé, jusqu’à quatre en ligne, et même combiner les deux possibilités. Certaines énigmes et certains puzzles nécessitent parfois la présence de quatre souris en simultané, mais rassurez-vous, s’il vous manque des joueurs tout est prévu. En effet, il est possible de créer des fantômes de notre souris (un par joueur manquant) et d’interagir avec eux pour progresser. La mécanique fonctionne à merveille ainsi que l’ajout ou retrait de joueur en temps réel sans temps de chargement.

… Les souris dansent

Notre session nous a permis de voir un exemple de mission proposé et de la structure du jeu. Nous incarnons les familiers d’une gentille sorcière que nous allons aider à accomplir les différentes requêtes des habitants voisins. Rien de trop sérieux, il n’est pas question de sauver le monde, mais plutôt d’aider le voisin à charmer sa promise en lui préparant un philtre d’amour.

Dans ce que nous avons pu voir, nous devions préparer un tonique. Après avoir consulté le grimoire pour découvrir les ingrédients nécessaires et les étapes de la recette, nous avons pu explorer les recoins de la hutte de la sorcière et ses environs pour dénicher les fleurs nécessaires et en profiter pour s’amuser un peu avec notre environnement. Le titre ne voulant jamais chercher à frustrer les joueurs, il est possible de faire quelques erreurs dans la recette sans trop de punitions. Le pire que nous ayons subi est la destruction de notre potion en cours de préparation après avoir soufflé un coup de chaud de trop. Cependant, les ingrédients restent acquis et il suffit de recommencer les étapes de la recette correctement.

Nous n’avons pas pu en voir plus malheureusement, mais les développeurs nous ont expliqué que certaines potions réalisées dans le cadre de nos requêtes nous octroieront de nouvelles compétences. Compétences que nous pourrons ensuite utiliser pour explorer plus loin le monde proposé et découvrir de nouveaux lieux, personnages et requêtes et recommencer ainsi jusqu’à la fin du jeu.

Visuellement sublime et avec un gameplay riche et amusant, Hela a toutes les cartes en main pour nous permettre de passer d’excellents moments seuls, entre amis ou en famille. Il nous tarde de pouvoir reposer les mains dessus !