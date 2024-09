Hela : On a vu tourner via une présentation ce charmant jeu d’aventure par les créateurs d’Unravel

Des petites souris pleines de vie

Si Unravel proposait une vibe pipou, et non sans émotion, Hela semble se diriger dans la même direction. Dans le nord de la Scandinavie, une sorcière habituée à rendre service au peuple est tombée malade. Ses familiers, un groupe de braves petites souris, s’affairent alors à trouver un remède pour la soigner. Grâce à leur sac à dos grenouille magique, les rongeurs sont en mesure d’explorer le territoire à la recherche d’ingrédients.

Ce périple se traduit concrètement par une aventure en 3D, misant sur l’exploration et la coopération. L’exploration, car les niveaux dans lesquels nous pourront nous déplacer seront relativement ouverts. La coopération, car nous pourrons jouer à deux joueurs en local et en écran splitté, et jusqu’à un maximum de quatre joueurs en ligne. Nous avons pu voir un premier niveau, prenant place en pleine forêt, avec aussi une maison et une cabane à visiter.

Les développeurs ont directement mis l’accent sur la liberté, ressentie en premier lieu par les mouvements des souris. Grâce à leur sac à dos, elles peuvent faire sortir une espèce de grande langue en laine pour ouvrir des portes, des passages, ou se grappiner à différents points. On se retrouvera aussi régulièrement en l’air car on est en mesure de planer, du moins, tant que notre sac a de l’énergie. En effet, une barre symbolisant « l’endurance » du sac limite quand même la capacité de vol.

Néanmoins, et à notre demande, les développeurs se sont mis dans une situation amusante où l’un des deux planait, et l’autre se grappinait à lui pour prendre de l’élan et ainsi se mettre à son tour à voler. Puis c’était au tour du premier de se grappiner et ainsi de suite, permettant d’économiser un peu l’endurance et de couvrir une belle distance de vol. Et ce n’est qu’un exemple de la manière dont nous pouvons profiter du gameplay proposé.

Liberté mais aussi convivialité au centre de l’expérience

Arrivé au niveau de l’eau, qui ne bénéficie pas encore de sa vraie physique, Martin Sahlin nous a d’ailleurs confié vouloir creuser les interactions avec l’eau via des radeaux ou du surf, toujours grâce à la langue du sac à dos. En tout les cas, on pourra visiblement s’accrocher à des animaux, comme un lapin, pour se balader rapidement sur de longues distances. Les déplacements se veulent alors soignés et intuitifs pour se sentir libre. Puisqu’il est question de magie dans l’univers de Hela, nous avons posé la question si elle s’inviterait dans le gameplay. Le directeur créatif a répondu par l’affirmative, sans pouvoir dire encore concrètement comment.

Mais Hela, ce sont aussi des petits puzzles, dont la plupart implique la coopération entre les joueurs. Pour passer dans une petite ouverture, une souris doit tirer un bout de planche avec son sac à dos et l’autre doit en profiter pour se faufiler. D’autres nécessitent carrément quatre souris pour être résolus. Alors, comment faire si l’on joue tout seul ? Eh bien une mécanique de clones a été prévue. En pressant un bouton, on laisse un clone immobile dans la position et l’action que l’on effectuait à l’instant T. De cette manière, tout est absolument faisable en solo.

Fonctionnalité assez amusant lorsque, en plein vol, Martin a créé un de ces clones. La petite ombre était alors en vol, immobile, et s’écrasait tout doucement un peu plus loin. Le directeur créatif nous a aussi soufflé que les clones pouvaient également faire office de système de checkpoint. En posant une ombre puis en s’éloignant, on revient à l’endroit où se trouvait l’ombre dès lors que l’on réappuie sur la touche. Sans la complicité de la coopération, il reste l’inventivité du mode solo.

Enfin, du côté de l’exploration, il est vrai que la démonstration a plutôt été excitante. Dans la maison par exemple, on a l’impression que chaque recoin ou placard peut cacher quelque chose, et on aurait envie d’interagir avec tout, pour tester. Le côté miniature de l’univers permet effectivement un placement de secrets et de petits passages plutôt inspiré, un peu comme nous l’a prouvé Tinykin dans son genre. Et outre cette maison et la forêt qui l’entoure, d’autres environnements sont bien évidemment prévus, et l’on a hâte de voir ce que chacun recèle. Mais ce ne sera pas pour tout de suite car le développement en est à ses premières étapes.

Hela, encore à un stade très prématuré, a encore de longs mois devant lui avant de montrer son vrai visage. Mais son concept nous promet de beaux moments chill, grâce à une curiosité mise en valeur avec de belles promesses d’exploration et de nombreux secrets à découvrir, le tout dans un univers réaliste visité sous format miniature. Enfin, la possibilité de jouer en coopération jusqu’à quatre joueurs appuie le côté cosy recherché par les développeurs. Bref, Hela est un titre enchanteur à suivre.