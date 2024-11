Hela : Le prochain jeu des créateurs d’Unravel annonce une sortie sur PS5 et Xbox Series, voici un nouveau trailer de gameplay

La petite souris, aussi sur consoles

Jusqu’ici évoqué sur PC et « consoles » sans plus de précision, Hela vient d’officialiser qu’il arriverait bien sur PlayStation 5 et Xbox Series. Pas ou peu vraiment de surprises puisqu’on s’attendait à ces plateformes, mais cela permet maintenant de connaître ses intentions de se tourner uniquement vers la génération actuelle. L’occasion aussi pour les développeurs de lâcher le voile sur un nouveau trailer centré sur le gameplay.

Dans Hela, on est envoyé dans le nord de la Scandinavie, où l’on incarne une brave petite souris bien décidée à trouver un remède pour sauver notre sorcière. Changement de direction pour ce nouveau studio fondé par les créateurs de Unravel puisque cette fois-ci, on délaisse la 2D pour passer à un environnement 3D. Une nouvelle approche qui nous avait plutôt séduit lors de notre première approche du titre il y a quelques mois.

Reste maintenant à voir si toute cette bonne ambiance se concrétisera manette en main lors de son arrivée en 2025. On a tout de même hâte de voir comment rendront toutes ces petites mécaniques de gameplay. Il arrivera sur PC et donc sur PS5 et Xbox series.