Warhammer 40,000: Space Marine 2 aura une deuxième année bien chargée, voici le programme
Avec autant de millions de ventes assurées pour son jeu, Saber Interactive se devait de ne pas laisser de côté la communauté de Warhammer 40,000: Space Marine 2, et ce même si un troisième épisode est déjà en cours de préparation. Après une année remplie de mises à jour et de DLC, le titre va continuer à recevoir des nouveautés, et cela débutera dès son deuxième anniversaire.
Plusieurs modes au programme de la mise à jour anniversaire
Une feuille de route concernant la deuxième année de Warhammer 40,000: Space Marine 2 vient tout juste d’être publiée, et tout cela débutera par une mise à jour qui arrivera le 4 septembre, lorsque le jeu soufflera sa deuxième bougie.
Le patch 10 introduira le deuxième Season Pass avec des packs de cosmétiques payants (Black Templars, Imperial Fists…), mais du contenu gratuit sera également au programme comme un nouveau mode PvE, un autre pour le PvP, et une mission supplémentaire, sans compte les skins gratuits. Un patch 11 suivra d’ici la fin de l’année, tandis que 2026 proposera de nombreuses mises à jour.
Focus et Saber indiquent que cette deuxième année de Warhammer 40,000: Space Marine 2 apportera au total :
- 4 nouvelles Opérations et une nouvelle arène pour le mode Siège
- 3 nouvelles arènes pour le mode Guerre Éternelle
- Nouveaux modes de jeu : Stratagèmes (PvE) et Assaut de Métabrutus (PvP)
- Nouvelle classe jouable : le Techmarine
- Nouvelles armes et variantes d’armes gratuites à débloquer pour les armes existantes
- Nouveaux ennemis et boss de fin de mission
- Nouvelles mécaniques de progression
Warhammer 40,000 Space Marine 2 est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.
Date de sortie : 09/09/2024