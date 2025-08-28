Warhammer 40,000: Space Marine 2 aura une deuxième année bien chargée, voici le programme

Plusieurs modes au programme de la mise à jour anniversaire

Une feuille de route concernant la deuxième année de Warhammer 40,000: Space Marine 2 vient tout juste d’être publiée, et tout cela débutera par une mise à jour qui arrivera le 4 septembre, lorsque le jeu soufflera sa deuxième bougie.

Le patch 10 introduira le deuxième Season Pass avec des packs de cosmétiques payants (Black Templars, Imperial Fists…), mais du contenu gratuit sera également au programme comme un nouveau mode PvE, un autre pour le PvP, et une mission supplémentaire, sans compte les skins gratuits. Un patch 11 suivra d’ici la fin de l’année, tandis que 2026 proposera de nombreuses mises à jour.

Focus et Saber indiquent que cette deuxième année de Warhammer 40,000: Space Marine 2 apportera au total :

4 nouvelles Opérations et une nouvelle arène pour le mode Siège

3 nouvelles arènes pour le mode Guerre Éternelle

Nouveaux modes de jeu : Stratagèmes (PvE) et Assaut de Métabrutus (PvP)

Nouvelle classe jouable : le Techmarine

Nouvelles armes et variantes d’armes gratuites à débloquer pour les armes existantes

Nouveaux ennemis et boss de fin de mission

Nouvelles mécaniques de progression

Warhammer 40,000 Space Marine 2 est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.