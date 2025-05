Warhammer Skulls 2025 : Le showcase centré sur la licence de Games Workshop revient le 22 mai

40k nuances de Warhammer

Lorsque l’on vous dit « jeux vidéo Warhammer », êtes-vous capables de tous les citer ? Si oui, bravo, vous êtes un fan assidu de la licence et vous devriez sans doute vous entendre avec Rahul Kohli. L’acteur que l’on a notamment pu voir dans la série The Hauting of Bly Manor va hoster ce showcase entièrement dédié à la licence, comme il en a désormais l’habitude puisqu’il s’agit de la troisième fois.

Au menu de la conférence en ligne qui démarrera donc le 22 mai à 18h, une palanquée d’infos, de mises à jour et même de « World Premiere » est prévue, et ce majoritairement auprès de trois opus : Space Marine 2, Darktide, et Mechanicus II. Notez d’ailleurs que ce dernier ne dispose toujours pas de date de sortie.

D’autres opus seront également concernés par une apparition durant le showcase, alors nous vous indiquons la liste complète des titres évoqués :

Les festivités continueront après le 22 mai puisque, pendant une semaine, diverses offres seront proposées, comme jusqu’à 90% de réduction sur une sélection de titres, ainsi que du contenu inédit pour certains d’entre eux, à retrouver sur les différents stores du marché.

Si le Warhammer Skulls 2025 vous intéresse, il sera possible d’assister au show en se rendant sur la chaîne Twitch de Warhammer.