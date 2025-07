No Rest for the Wicked pourrait d’abord sortir sur PS5 avant d’arriver sur Xbox Series

Disponible en accès anticipé depuis plus d’un an maintenant, No Rest for the Wicked fait pour l’instant l’impasse sur ses versions consoles avant de recevoir sa version 1.0. Le travail continue chez Moon Studios et l’arrivée de cette mise à jour ne semble plus être très lointaine, même si, pour les possesseurs de consoles Xbox, l’attente risque d’être encore un peu plus longue.