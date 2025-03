Moon Studios (Ori, No Rest for the Wicked) devient indépendant suite à la revente de Private Division

Le studio obtient les droits de son dernier jeu

Avec un No Rest for the Wicked qui doit poursuivre sa phase d’accès anticipé, Moon Studios n’a pas vécu très sereinement toute l’histoire autour de Private Division, qui éditait le jeu. Avec la revente du label, le studio a saisi l’opportunité de devenir complètement indépendant en obtenant les droits de No Rest for the Wicked, ce qui lui permet de continuer de son côté son travail sur le jeu :

« Après des mois de négociations, nous sommes parvenus à un accord pour racheter les droits de No Rest for the Wicked afin que Moon Studios devienne indépendant. La procédure légale a pris du temps et nous ne pouvions pas en parler publiquement […] Moon Studios est désormais complètement indépendant. Vous pouvez encore plus avoir confiance en notre projet, car nous sommes libres de créer No Rest for the Wicked à notre guise, sans désormais avoir à rester silencieux. »

Moon Studios l’a annoncé lors d’un showcase dédié au jeu, qui a fait le point sur la grosse mise à jour à venir le 30 avril prochain, et qui a notamment permis d’annoncer que le compositeur Gareth Coker allait de nouveau coopérer avec le studio (après son travail sur la série Ori) pour une partie de la bande-son de No Rest for the Wicked.

Dans le même temps, le réalisateur Thomas Mahler a annoncé que la série Ori (qui compte Ori and the Blind Forest et Ori and the Will of the Wisps) venait de dépasser les 15 millions d’unités vendues.