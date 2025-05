La vie de Moon Studios serait menacée et dépendrait des avis laissés sur No Rest for the Wicked, selon son PDG Thomas Mahler

Une demande aux airs de SOS

Est-ce que finalement les têtes pensantes de Moon Studios n’auraient pas eu les yeux plus gros que le ventre ? C’est une question que l’on pourrait se poser suite aux retours du public effectués au tout départ de l’early access de No Rest for The Wicked. Voulant proposer une expérience qui veut révolutionner le genre du action-RPG, tout n’a pourtant pas très bien commencé au moment du lancement.

Une proposition riche à en être un peu trop fouillis malgré une direction artistique soignée, le public a plus ou moins fini par digérer petit à petit l’expérience, et ce jusqu’à la dernière et énorme mise à jour The Breach disponible depuis avril.

Mais aujourd’hui, la direction que prend le jeu en termes d’accueil critique par les joueuses et joueurs semble insuffisant si l’on en croit Thomas Mahler, fondateur et PDG du studio. Sur Discord, il a pris la parole :

« Je crois que les gens pensent que je plaisante quand je demande des critiques positives, parce qu’ils doivent s’imaginer qu’il y a toujours un gros éditeur derrière qui couvre tous les coûts. Les amis, si vous écrivez ici, que vous aimez Wicked et que vous attendez les prochaines mises à jour, mais que vous n’avez pas laissé de critique positive, il est parfaitement possible que l’on ne soit plus capables de faire quoi que ce soit dans quelques mois parce que l’on a été victime de review bombing, ce qui incite les gens à ne pas acheter le jeu. Cela signifie que nous ne faisons pas d’argent et que nous allons devoir fermer. »

Il est vrai que l’on ne peut plus nier aujourd’hui l’importance des wishlists et des critiques positives pour qu’un jeu gagne en (bonne) visibilité, de quoi entrer dans un cycle vertueux. Mahler conclue en déclarant :

« Je n’irai pas demander ça si le business du studio n’en dépendait pas. Moi-même je n’écris jamais de critiques nulle part, mais si vous souhaitez nous voir terminer complètement Wicked, il est impératif que nous obtenions à nouveau une note plus élevée. »

Un appel lancé aux allures de SOS un peu curieux quand on demande déjà à un public d’acheter, certes à moindre prix, un titre qui n’est pas fini, sans savoir réellement le visage qu’il aura à la fin, et donc visiblement sans garantie que le studio soit encore là pour le terminer. On sentirait presque une petite odeur de culpabilisation faisant écho avec des méthodes managériales pas tout fait saines, pratiquées par le passé.

Un sort qui repose sur les avis Steam ?

De plus, et même si le Graal des avis extrêmement positifs fait passer le reste pour du négatif, le titre culmine aujourd’hui à plus de 34 000 avis plutôt positifs dont plus de 7 000 évaluations plutôt positives récentes. Alors bien sûr, comparé à ce à quoi s’attendait le studio, ce n’est peut-être pas suffisant.

Rappelons aussi que Moon Studios a dû gérer la revente par Take-Two de Private Division, qui était l’éditeur de la boîte autrichienne, même si celle-ci mettait en avant le fait de posséder entièrement les droits de son jeu, et que donc tout ceci ne serait que bénéfique.

Quoi qu’il en soit la demande Thomas Mahler a immédiatement eu ses effets, et ce non sans ironie. Oui, les avis positifs ont pu s’accélérer un peu, mais le plus « drôle » c’est que d’autres avis négatifs on fait surface dans le même temps, précisément en réponse à la demande d’en laisser un positif. À suivre, donc.

No Rest for the Wicked est donc toujours en accès anticipé sur PC via Steam.