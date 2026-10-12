No Man’s Sky pénètre dans la galaxie mobile avec une sortie sur iPhone et iPad le 28 octobre

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Le suivi de No Man’s Sky est une vraie comète dont personne ne peut encore acter le point de chute. Dix ans de mises à jour, de correctifs, et d’accès à des plateformes supplémentaires. Désormais à cheval sur deux générations de console entières, il restait un univers à toucher, et il s’agit du marché mobile. Et puisque Hello Games ne se refuse rien, alors chiche, direction iOS pour le titre spatial.

No Man's Sky // Source : Hello Games

L’univers dans sa poche

Il a beau dater de 2016, No Man’s Sky se bonifie avec le temps. On ne vous l’apprendra pas mais, du haut de ses 10 ans, son visage n’a plus rien à voir avec ses débuts. Pour rester à la page, il est donc nécessaire d’être accessible sur un maximum de plateformes.

C’est pourquoi les versions PS5 et Xbox Series, puis Switch, puis enfin Switch 2 l’an dernier, sont sorties. Et c’est sans oublier le support VR ou encore la disponibilité sur Mac rendus accessibles entre temps. Nouvelle étape pour Hello Games, No Man’s Sky va connaître une version iOS d’ici la fin du mois.

Pour accompagner cette annonce, Sean Murray, le boss du studio, a partagé un communiqué. À l’intérieur, il rassure notamment en précisant que ce n’est pas une version au rabais :

« Je suppose que je devrais préciser qu’il ne s’agit pas d’un No Man’s Sky Lite. C’est l’univers complet, incluant plus de quarante mises à jour majeures, dont COSMOS, sortie il y a quelques semaines à peine. La version intègre même nos mises à jour les plus ambitieuses comme « Voyagers », sortie l’année dernière, qui a introduit la possibilité de construire vos propres vaisseaux spatiaux imposants (et qui a vu le nombre de joueurs bondir jusqu’à des sommets inégalés depuis le lancement !). »

Toutefois, les miracles sont difficilement atteignables, et des concessions se sont donc quand même imposées pour le développement de ce portage :

« Les seules limitations par rapport aux versions PC et consoles sont les mêmes que celles que nous avons connues lors du lancement sur Switch : l’absence de multijoueur et de « colonies » à la sortie. Sur Switch, nous avons écouté les joueurs et fait évoluer le jeu en conséquence, notamment avec une version bien plus développée pour la Switch 2. En nous basant sur les retours et le nombre de joueurs, nous effectuerons la même approche pour la version iOS. »

Vu qu’il y a énormément de versions d’iPhone et d’iPad, et que tout le monde n’a pas le produit dernier cri, sachez que le titre sera compatible sur les iPhone 11 et iPad de 3e génération et au-delà. Sean Murray se félicite enfin du résultat de l’interface et des commandes tactiles pour adapter le gameplay, ainsi que du faible poids du jeu (5 Go) pour faire tourner tout ça.

No Man’s Sky, déjà disponible sur PC (via Steam et Microsoft Store), PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One et Switch, arrivera donc le 28 octobre sur iOS, avec un essai gratuit possible dès le lancement. Prochaine destination, Android ?

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Jaquette de No Man's Sky
No Man's Sky
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Date de sortie : 10/08/2016

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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