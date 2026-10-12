No Man’s Sky pénètre dans la galaxie mobile avec une sortie sur iPhone et iPad le 28 octobre

L’univers dans sa poche

Il a beau dater de 2016, No Man’s Sky se bonifie avec le temps. On ne vous l’apprendra pas mais, du haut de ses 10 ans, son visage n’a plus rien à voir avec ses débuts. Pour rester à la page, il est donc nécessaire d’être accessible sur un maximum de plateformes.

C’est pourquoi les versions PS5 et Xbox Series, puis Switch, puis enfin Switch 2 l’an dernier, sont sorties. Et c’est sans oublier le support VR ou encore la disponibilité sur Mac rendus accessibles entre temps. Nouvelle étape pour Hello Games, No Man’s Sky va connaître une version iOS d’ici la fin du mois.

Pour accompagner cette annonce, Sean Murray, le boss du studio, a partagé un communiqué. À l’intérieur, il rassure notamment en précisant que ce n’est pas une version au rabais :

« Je suppose que je devrais préciser qu’il ne s’agit pas d’un No Man’s Sky Lite. C’est l’univers complet, incluant plus de quarante mises à jour majeures, dont COSMOS, sortie il y a quelques semaines à peine. La version intègre même nos mises à jour les plus ambitieuses comme « Voyagers », sortie l’année dernière, qui a introduit la possibilité de construire vos propres vaisseaux spatiaux imposants (et qui a vu le nombre de joueurs bondir jusqu’à des sommets inégalés depuis le lancement !). »

Toutefois, les miracles sont difficilement atteignables, et des concessions se sont donc quand même imposées pour le développement de ce portage :

« Les seules limitations par rapport aux versions PC et consoles sont les mêmes que celles que nous avons connues lors du lancement sur Switch : l’absence de multijoueur et de « colonies » à la sortie. Sur Switch, nous avons écouté les joueurs et fait évoluer le jeu en conséquence, notamment avec une version bien plus développée pour la Switch 2. En nous basant sur les retours et le nombre de joueurs, nous effectuerons la même approche pour la version iOS. »

Vu qu’il y a énormément de versions d’iPhone et d’iPad, et que tout le monde n’a pas le produit dernier cri, sachez que le titre sera compatible sur les iPhone 11 et iPad de 3e génération et au-delà. Sean Murray se félicite enfin du résultat de l’interface et des commandes tactiles pour adapter le gameplay, ainsi que du faible poids du jeu (5 Go) pour faire tourner tout ça.

No Man’s Sky, déjà disponible sur PC (via Steam et Microsoft Store), PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One et Switch, arrivera donc le 28 octobre sur iOS, avec un essai gratuit possible dès le lancement. Prochaine destination, Android ?