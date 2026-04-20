Nioh 3 sera mis à jour gratuitement le 27 avril avec des défis encore plus corsés
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Rédigé par Jordan
Avec Nioh 3, la saga a enfin pu passer la barre des 10 millions d’exemplaires pour s’imposer comme étant l’une des sagas les plus fructueuses de Koei Temco. Il n’est donc pas question de déjà mettre de côté ce troisième épisode, qui a encore du potentiel. L’éditeur et Team Ninja comptent donc publier une nouvelle mise à jour dès la semaine prochaine, qui ajoutera quelques fonctionnalités.
Un patch qui rajoute du challenge
Kohei Shibata, producteur de Nioh 3, a adressé un message à la communauté du jeu en promettant d’abord que d’autres mises à jour sont bien en développement, au même titre qu’un vrai DLC payant qui arrivera plus tard dans l’année. Mais avant cela, la mise à jour gratuite du 27 avril viendra ajouter quelques éléments, comme des parchemins de combat très difficiles, pour celles et ceux qui manquent encore de challenge dans cet épisode et qui souhaiteraient obtenir des récompenses encore plus rares.
Voici les nouveautés attendues dans le patch du 27 avril de Nioh 3 :
- Ajout de plusieurs parchemins de combat (missions secondaires) très difficiles
- Ajout de la pierre de pénitence, qui augmente les valeurs+ et la rareté des accessoires contre des niveaux de difficulté plus élevés
- Ajout de nouvelles compétences offertes en récompense pour avoir terminé certaines missions de parchemins de combat très difficiles
- Ajustements d’équilibrage visant à améliorer certaines grâces
Nioh 3 est disponible sur PC et PlayStation 5. N’hésitez pas à lire notre test pour en savoir davantage sur le jeu.
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Date de sortie : 06/02/2026