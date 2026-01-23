Nioh 3 se montre en long et en large avant la sortie de sa démo, avec 17 minutes de gameplay
Rédigé par Jordan
Après quelques petits écarts sur d’autres licences, Koei Tecmo et Team Ninja reviennent à leur saga fétiche Nioh avec un troisième épisode très attendu. Dès la semaine prochaine, une nouvelle démo nous permettra de le prendre en main le temps de quelques minutes/heures, mais avant cela, l’éditeur du jeu veut nous en donner un large aperçu via une présentation vidéo assez conséquente.
Un dernier point avant la sortie
Cette grosse vidéo de Nioh 3 revient donc sur les bases de ce nouvel épisode, à commencer par la nouveauté majeure : celle de pouvoir switcher entre deux styles de combat très spécifiques, le ninja et le samurai. Le premier sera plus agile, avec des esquives fréquentes et du ninjutsu à distance, tandis que le second donnera accès à des attaques plus fortes, avec diverses postures pour mieux contrer les ennemis. Cela vous aidera à mieux combattre certains ennemis, même si vous pourrez aussi vous contenter d’un seul de ces styles si vous préférez son gameplay.
On nous promet également un monde plus vaste, et pas que rempli d’ennemis, puisque des monstres alliés pourront également vous donner quelques récompenses si vous leur venez en aide. Cette vidéo nous donne également un meilleur aperçu de l’histoire du jeu. Bref, un bon condensé de tout ce qu’il faut voir sur le jeu avant de se décider à l’acheter ou non.
Pour rappel, la démo du jeu sera proposée dès le 29 janvier. Nioh 3 sera disponible dès le 6 février 2026 sur PC et PlayStation 5. Pour en savoir un peu plus sur cet épisode, n’hésitez pas à consulter notre récent aperçu.
Date de sortie : 06/02/2026