Nioh 3 se montre en long et en large avant la sortie de sa démo, avec 17 minutes de gameplay

Un dernier point avant la sortie

Cette grosse vidéo de Nioh 3 revient donc sur les bases de ce nouvel épisode, à commencer par la nouveauté majeure : celle de pouvoir switcher entre deux styles de combat très spécifiques, le ninja et le samurai. Le premier sera plus agile, avec des esquives fréquentes et du ninjutsu à distance, tandis que le second donnera accès à des attaques plus fortes, avec diverses postures pour mieux contrer les ennemis. Cela vous aidera à mieux combattre certains ennemis, même si vous pourrez aussi vous contenter d’un seul de ces styles si vous préférez son gameplay.

On nous promet également un monde plus vaste, et pas que rempli d’ennemis, puisque des monstres alliés pourront également vous donner quelques récompenses si vous leur venez en aide. Cette vidéo nous donne également un meilleur aperçu de l’histoire du jeu. Bref, un bon condensé de tout ce qu’il faut voir sur le jeu avant de se décider à l’acheter ou non.

Pour rappel, la démo du jeu sera proposée dès le 29 janvier. Nioh 3 sera disponible dès le 6 février 2026 sur PC et PlayStation 5. Pour en savoir un peu plus sur cet épisode, n’hésitez pas à consulter notre récent aperçu.