Nioh 3 passe son premier million de ventes, la saga en elle-même dépasse les 10 millions de jeux vendus

Le meilleur lancement pour un jeu Nioh

Koei Tecmo est aujourd’hui fier d’annoncer que Nioh 3 a déjà dépassé la barre symbolique du million de ventes en quelques jours de commercialisation. Un bel exploit, surtout à l’échelle de la licence, puisque cela veut aussi dire que cet opus réalise le meilleur lancement de toute la série, en ayant atteint ce palier le plus rapidement. Le fait que Nioh 3 soit décrit comme le point d’entrée le plus accessible de la trilogie aide sans aucun doute à son adhésion rapide, et on peut d’ores et déjà lui prédire une belle carrière.

L’éditeur profite également de l’occasion pour indiquer que la série a dépassé les 10 millions de ventes (alors qu’elle ne compte que trois jeux et une compilation), et prouve à quel point elle est importante au sein du portfolio de Koei Tecmo.

Nioh 3 est disponible sur PC et PS5. Pour en savoir davantage sur cet épisode, vous pouvez toujours consulter notre test complet.