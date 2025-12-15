Une nouvelle démo de Nioh 3 sera disponible juste avant la sortie du jeu

Dernier échauffement avant de viser le poste de Shogun

Cette démo de Nioh 3 devrait être disponible dès le 29 janvier prochain, soit une semaine avant la sortie du titre, et ce aussi bien sur Steam que sur PlayStation 5. Celle-ci ne devrait donc plus être limitée dans le temps, et a priori, elle vous présentera le tout début du jeu étant donné que votre sauvegarde pourra ensuite être transférée vers le jeu final.

On notera également que cette démo pourra être appréciée en solo, mais qu’elle accueillera également la dimension multijoueur du jeu avec la possibilité de jouer jusqu’à trois personnes en ligne. Peu de détails sont encore partagés sur cette démo, mais la terminer vous donnera accès à un casque exclusif « Twin-Snake » une fois votre sauvegarde transférée. Koei Tecmo prévient que le bonus de précommande sera plus gros que prévu avec deux armures supplémentaires, celle de William du premier Nioh (pour le mode Samurai) et celle de Hiddy de Nioh 2 (pour le mode Ninja).

Nioh 3 sera disponible dès le 6 février 2026 sur PC et PlayStation 5. Pour en savoir un peu plus sur cet épisode, n’hésitez pas à consulter notre récent aperçu.