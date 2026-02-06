Test Nioh 3 – Dualité et liberté pour une recette sublimée ?

8

Jaquette de Nioh 3
Nioh 3
pc
ps5

Date de sortie : 06/02/2026

  • Un gameplay combat riche, technique, jouissif
  • Un éditeur de personnage toujours aussi chirurgical
  • Du challenge, toujours, mais un épisode plus accessible
  • Des possibilités de build à gogo
  • La dualité samouraï/ninja fonctionne très bien
  • Une excellente durée de vie si l'on souhaite tout faire
  • Des zones ouvertes qui font respirer la recette Nioh...
  • ... mais qui reposent sur une structure légèrement scolaire
  • Des systèmes et des menus jusqu'à l'indigestion, malgré pas mal d'options pour atténuer
  • Une intrigue oubliable et une opposition fraticide laissée trop longtemps au second plan
  • Techniquement et visuellement pas fameux
8

Nioh 3 opère un virage tout à fait réussi pour la licence de Team Ninja. Sa principale nouveauté de gameplay consistant à pouvoir alterner entre samouraï et ninja représente sans aucun doute la meilleure idée du jeu, offrant toute la flexibilité nécessaire et le punch supplémentaire à des combats toujours aussi délicieux. Plus accessible sans toutefois perdre l’exigence requise à l’occasion de ses affrontements majeurs, ce troisième opus saura même mieux accueillir les néophytes, à condition de dépasser la découverte musclée ainsi que ses menus et systèmes étourdissants. Une réussite qui aurait pu être encore plus affirmée avec le passage vers une structure en zones ouvertes, plus que bienvenu pour rendre le périple plus organique et absorbant, mais cantonnée à un schéma aussi efficace que classique. En délivrant ce qui s’apparente comme étant son meilleur épisode, tout en disposant encore d’une marge de progression, Nioh peut donc dormir sur ses deux cornes et rester bien haut sur l’échelle des Soulslike.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

