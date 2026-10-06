Nintendo Switch Sports Resort – On y a joué, le grand retour du motion gaming sur Switch 2 ?

Conditions de preview : pour cette preview, nous étions en compagnie d’une consœur avec qui nous avons effectué la session.

Retour à Wuhu Island

Le plus grand mérite de cette licence, qui rassemble différentes disciplines sportives à pratiquer via le motion gaming, est de créer un pont entre le « hardcore gamer » et les pratiquants occasionnels comme papi et mamie. Nintendo Switch Sports Resort prend cette direction, même s’il semble y en avoir pour tous les goûts, avec notamment un axe plus compétitif initié par le précédent opus sur la première Switch.

Ce qui ressort en tout cas de cette première prise en main, c’est que le titre constitue une nouvelle vitrine des fonctionnalités de la console, tout en étant évidemment plus attrayant qu’un Nintendo Switch 2 Welcome Tour. Même si nous n’avons pas pu prendre en main toutes les disciplines proposées, Nintendo veut clairement montrer que les nouveautés de la machine sont bien mises à contribution.

Mais d’abord, parlons du décor, qui revient aux fondamentaux. Fini la structure à la Nintendo Switch Sports et son Spocco Square, essentiellement pensé comme un lieu réunissant les différentes installations sportives, Nintendo Switch Sports Resort nous ramène directement sur l’île Wuhu. A l’occasion de ce retour, le titre nous propose d’explorer entièrement la zone à travers plusieurs activités dédiées au tourisme.

À l’image du mode World Tour de Mario Kart World, il s’agit d’une activité sans grand enjeu et davantage axée sur la détente, qui propose de parcourir l’île durant un temps donné et de marquer plus de points que son coéquipier. Cela passe par la collecte de photos, l’éclatement de ballons et la recherche d’autres collectibles. Cela se déroule dans les airs avec un hydravion que l’on pilote en tenant le Joy-Con et en le bougeant comme si l’on avait un avion miniature dans la main, sur terre avec un skateboard où l’on pose le Joy-Con en mode souris et qu’il faut pousser pour prendre de la vitesse, et enfin sur l’eau en jet-ski, avec l’un des Joy-Con que l’on tient comme une poignée d’accélérateur et que l’on actionne pour bénéficier d’un boost.

L’exercice est sympathique, d’autant que l’on peut effectuer quelques figures avec des coups de poignet bien placés, comme un tonneau en avion en tournant d’un coup sec à gauche ou à droite. Mais soyons honnêtes, on n’y passera probablement pas énormément de temps, à moins d’être un véritable magnat des collectibles. Cette partie en monde ouvert met aussi en exergue l’énorme retard graphique du titre pour un jeu Switch 2. Clairement, on ne s’attend pas à se prendre une claque visuelle devant un Nintendo Switch Sports, mais quitte à propose ce genre de chose, autant soigner un minimum les contours.

Des Joy-Con 2 qui veulent remettre le motion gaming au coeur du jeu

Nintendo Switch Sports Resort reste avant tout fidèle à la philosophie qui accompagne la série depuis 2006, à savoir reproduire des gestes immédiatement compréhensibles avec un minimum de boutons. Quelques petites minutes suffisent pour comprendre les bases et une poignée d’autres pour en saisir les subtilités.

Nous avons débuté les sports avec du tennis de table, qui s’est révélé être une excellente surprise. Smash, revers, balle liftée : on est typiquement devant un sport alliant simplicité et un minimum de technique. Les parties sont courtes, dynamiques et les Joy-Con répondent parfaitement aux mouvements. Rien à redire sur ce qui est probablement notre favori de cette sélection pour le moment.

Ensuite, nous sommes passés à une séance de tir à l’arc, un bel exemple de la précision offerte par les Joy-Con 2. Une main tient virtuellement l’arc tandis que l’autre vient tendre sa corde. La distance, la trajectoire de la flèche et le vent doivent ensuite être pris en compte pour atteindre le centre de la cible. Une variante permet même à plusieurs participants de tirer simultanément sur différentes zones.

En revanche, le constat est un peu moins reluisant pour la boxe. La proposition est intéressante, avec différents coups, dont des crochets et des uppercuts, ou encore le maintien d’une garde. Toutefois, les Joy-Con ont eu du mal à suivre le rythme soutenu des transitions entre chaque mouvement. Cela a ainsi donné des échanges un peu chaotiques, alors que le potentiel tactique est bien présent.

Nous avons terminé sur la Bataille de pouces qui représente sans doute la grande curiosité de cette sélection. Ici, un seul Joy-Con suffit. On déplace son pouce virtuel en inclinant la manette et on l’abaisse avec une gâchette pour tenter de coincer celui de l’adversaire. Le joueur immobilisé peut ensuite secouer sa manette pour se libérer, au prix d’un moment assez gênant qui ne manquera pas de faire rire les amateurs de grivoiseries. Pour inciter à ne pas rester passif, laisser son pouce abaissé représente un gros risque, mais le fait grossir au fil du temps, ce qui facilite la capture du pouce adverse à la longue.

Un Switch Sports qui pense au futur ?

Nintendo a également prévu davantage de raisons de jouer seul. Un mode vous permet de progresser dans chacune des disciplines avant d’affronter des champions puis des légendes de l’île. Toutes les activités permettent parallèlement de gagner des points que vous pouvez échanger contre de nouveaux éléments de cosmétique. Une différence appréciable par rapport avec Nintendo Switch Sports qui avait concentré une grande partie de ses récompenses sur le jeu en ligne avec des un système de saison temporaire.

Il reste évidemment plusieurs interrogations concernant le titre, notamment son multijoueur en ligne et surtout s’il arrivera à offrir suffisamment de profondeur pour dépasser le statut de jeu que l’on sort principalement lors d’une soirée entre amis. Par contre, on salue un contenu plus solide au lancement avec douze disciplines par rapport à Nintendo Switch Sports qui n’avait proposé que six à sa sortie. Pour rappel, voici la liste complète :

Boxe

Tennis de table

Tir à l’arc

Tennis

Volley-ball

Bowling

Basketball

Golf

Bataille de pouces

Skateboard

Motomarine

Hydravion

Nintendo Switch Sports Resort ne cherche clairement pas à bouleverser une formule qui a déjà largement fait ses preuves, mais cette première prise en main nous laisse tout de même une impression plutôt positive. Le retour de Wuhu Island apporte davantage de personnalité à l’ensemble et le contenu au lancement semble solide avec douze disciplines annoncées. On ajoute à cela la présence d’une véritable progression en solo et on corrige déjà plusieurs faiblesses de Nintendo Switch Sports. Dans la majeure partie des sports, les Joy-Con 2 répondent correctement et avec précision. Malgré tout, la boxe parait assez brouillonne pour le moment et l’exploration de l’île paraît assez anecdotique. Il faudra voir si chaque sport possède suffisamment de profondeur et si le contenu en ligne permettra de maintenir l’intérêt sur la durée, mais la série conserve ce plaisir immédiat qui fonctionne toujours aussi bien et qui rappelle pourquoi elle reste aussi efficace auprès d’un public très large.