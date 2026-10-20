Test Nintendo Switch Sports Resort – Un nouvel opus réussi pour le jeu de sport maison de Nintendo ?

Cela faisait quatre ans que Nintendo ne nous avait pas proposé une nouvelle version de son jeu de sport. Après Wii Sport, Wii Sports Resort (omettons volontiers le portage Wii U) ou encore Nintendo Switch Sports, la licence est de retour dès ce 22 octobre avec Nintendo Switch Sports Resort, l’évolution assez attendue car exclusive à la Nintendo Switch 2. Nous avions pu déjà poser les mains sur ce nouvel opus il y a quelques semaines, avec déjà plusieurs points positifs soulevés, mais il nous restait encore tant de choses à voir. Après y avoir joué dans de nombreuses configurations différentes, il est grand temps de savoir si cette nouvelle édition n’est qu’une réédition paresseuse ou une réelle évolution à surveiller de près.

Conditions de test : Nous avons joué pendant plusieurs heures à l’ensemble du contenu proposé par Nintendo Switch Sports Resort, seul, à deux ou à quatre joueurs, sur Nintendo Switch 2. Le jeu a été testé en nomade et ne mode docké, uniquement en jeu local.

L’été indien

Drôle d’idée que de proposer un opus mettant en avant les îles paradisiaques et l’eau turquoise en plein automne. Et pourtant, il faut avouer que l’on se plaît à se balader dans ce resort où il semble faire bon vivre vu la mine ravie des Mii qui y séjournent. Au programme de ce Nintendo Switch Sports Resort, 12 sports dont certains inédits pour la licence, des retours forcément attendus, ainsi que des nouveautés très engageantes pour garder les joueurs et joueuses sur la durée et non plus sur quelques sessions en famille par an.

Commençons par les sports qui sont de retour dans cette édition « augmentée » de Nintendo Switch Sports sorti il y a 6 ans maintenant. Tout comme dans le dernier jeu de la licence, le Tennis, le Bowling (et son traditionnel jeu de 100 quilles), le Golf (et ses 27 trous répartis en trois clans) et le Basket-ball sont bien de retour, sous forme de matchs ou de modes bien spécifiques. On pense au défi à 3 points du basket-ball ou encore aux pistes spéciales du bowling.

Le Volley-Ball refait également son apparition (et ses fantastiques réceptions rythmées, quelle bonne idée !), mais nous pouvons dire au revoir au Chambara, au Badminton et au Football, qui laissent leur place à des sports plus exotiques comme le Tir à l’Arc (déjà présent dans Wii Sports Resort) tout comme le Tennis de table, ou encore la Boxe (de retour après 20 ans d’absence et l’opus Wii Sports), et… la très étonnante et inédite Bataille de pouces ! Comme d’habitude ici, les contrôles seront facilement appris et compris pour enchaîner les parties.

Ces 9 sports de compétition sont accompagnés de 3 sports dits de détente, à savoir la Motomarine (déjà présente dans Wii Sports Resort), ainsi que les inédits Hydravion et Skateboard qui complètent ce joli catalogue. N’espérez donc pas les retours du Frisbee, du Cyclisme ou du Wake-board par exemple, à moins que ceux-ci ne débarquent dans une mise à jour prochaine, prévisible si l’on suit le suivi de Nintendo Switch Sports qui accueillait deux sports supplémentaires plus tardivement.

Contrairement à son homologue de la Switch première du nom, Nintendo Switch Sports Resort prend place au cœur du Spocco Resort de l’île Wuhu déjà visitée dans Wii Sports. Sur le papier, rien ne change vraiment quand vous lancez le jeu. Une sélection des sports vous attend, ainsi que la création d’un personnage relié à votre profil sur la console, si vous ne souhaitez pas y intégrer votre Mii déjà créé. À l’occasion, vous pourrez pas mal le personnaliser, de son visage à sa coiffure, en passant par sa tenue et ses accessoires, pour que tout le monde y trouve son compte.

Vous pourrez d’ailleurs débloquer une tonne de cosmétiques en jouant et en réalisant certains défis, articles que vous pourrez aussi débloquer via la Foire aux articles grâce aux points Scoppo que vous engrangerez suite à vos exploits. Des cosmétiques qui sont obtenus par le biais d’un système Gacha avec thématisation hebdomadaire ou festive (Halloween par exemple). Une fois ceci fait, vous êtes fin prêt à retrouver le terrain. Vous pouvez pour cela commencer par un échauffement (non obligatoire), à base de Corde à sauter, sympathique mais largement dispensable de par son absence de variété et de challenge réel.

C’était pas censé être des vacances ?!

Pour le coup, on aurait aimé un peu plus de fantaisie dans l’élaboration de l’expérience utilisateur en ce qui concerne les sports principaux. On pense notamment à une sorte de mode combinant plusieurs sports à la suite (pour écourter les écrans d’explication ou de chargement), qu’ils soient choisis ou aléatoires sous forme de journées sportives, ou alors carrément une ambiance jeu de plateau comme on peut le voir dans des jeux de type Mario Party. Non, pour ce qui est des sports en tant que tels, rien ne bousculera vos habitudes puisqu’il vous suffira de choisir votre sport, votre mode si c’est possible, le nombre de joueurs et joueuses ainsi que leur profil associé. Nintendo Switch Sports Resort vous expliquera très largement comment procéder dans chaque sport, prouvant une fois de plus son accessibilité même aux enfants, qui se sont sentis très à l’aise durant ces sessions multisports.

Les sensations sont là, et on profite même d’une amélioration dans les mécaniques de motion gaming avec un bowling et un tennis, traditionnellement plus que cheatés, et qui répondent ici plus logiquement à la réalité. Le Tir à l’arc est également une belle leçon de maîtrise du matériel avec une précision assez bluffante lors de la visée à deux mains. Mention spéciale à la Bataille de pouces, qui nous aura conquis malgré des réticences au début. Englobant un côté stratégique dans le positionnement de son doigt afin de « charger » son attaque, les parties sont finalement assez endiablées en plus de provoquer quelques fous rires.

En quelques mots, vous devez bien entendu bloquer le pouce de votre adversaire en mobilisant votre Joy-Con 2, mais vous pouvez tout aussi bien essayer de vous dégager en bougeant la manette dans tous les sens pendant le temps imparti. Notez que beaucoup de sports peuvent se jouer à un seul Joy-Con 2 (donc à deux joueurs et joueuses à la fois si vous ne possédez qu’un seul jeu de manettes), mais que certains (comme la Boxe ou le Tir à l’Arc) demanderont un jeu complet de Joy-Con 2 par joueur.

Le sport un peu en dessous restera selon nous le Tennis, qui ne bénéficie pas d’une refonte si complète que cela de son expérience, à contrario d’autres sports qui proposent un réel gap comparé aux précédentes itérations. Mais bien entendu, la nouveauté majeure de cet opus reste les sports de détente, à savoir Motomarine, Skateboard et Hydravion. Chacun de ces sports vous permet de visiter le Spocco Square sous différents points de vue, à plusieurs moments de la journée et selon plusieurs points de départ à débloquer.

Chacun va aussi disposer de plusieurs modes de jeu, à savoir un Mode libre (sans limite de temps), mais aussi une Virée d’exploration (de 1 à 2 joueurs et joueuses), probablement le mode central ici, vous demandant de terminer des missions insulaires ainsi que de compléter un Registre insulaire avec des Photos Scoppo à récolter partout sur les îles que vous visiterez. Comptez tout de même plus de 240 photos à retrouver (sur les trois sports confondus) ainsi que plus de 120 missions insulaires (de type action chronométrée, des parcours d’anneaux etc.). Un contenu très généreux, puisque ces virées ne pourront durer que cinq minutes à la fois et vous tiendront en jeu sur la durée ; elles composent ici le petit plus pouvant provoquer l’achat si l’on aime ce genre d’exploration/collectathon.

Puis, vous pourrez vous adonner à des courses sur terre comme sur mer ou des jeux de type « attrape-balles » dans les airs, seul ou entre amis de 2 à 4. L’occasion de rappeler ici que Nintendo Switch Sports Resort propose une belle quantité de contenu solo si vous souhaitez faire évoluer votre niveau de personnage sans attendre vos amis ou votre famille, ce qui n’est pas négligeable comparativement à d’anciennes versions de la licence de sport, tout en rendant l’île réellement exploitable et non juste disponible au survol. Notez que vous ne pouvez tout de même pas (encore ?) vous y déplacer à pied.

Chacun de ces sports de détente dispose bien entendu d’un gameplay adapté, comme le Skateboard qui met en lumière le mode souris de la Nintendo Switch 2, vous demandant de « racler » votre table pour faire avancer votre Mii, tandis que lever le Joy-Con 2 d’un coup provoquera un saut vous permettant de rider ou de sauter un obstacle. Hyper intuitif et immersif mais un peu fatiguant à la longue. On regrette toutefois que d’autres fonctionnalités de la Nintendo Switch 2, comme le micro, ne soient pas implémentées ici. Rassurez-vous, si vous utilisez Game Chat, vous pourrez toujours le faire, puisque Nintendo Switch Sports Resort propose bien entendu du contenu en ligne. Pour des compétitions ou des matchs amicaux, il vous faudra ici disposer d’un abonnement Nintendo Switch Online valable. Attendez-vous d’ailleurs à ce que cet opus soit tout de même assez tourné vers le online…

Le royaume des courbatures

C’est tout ? Eh bien non ! Puisqu’en plus de tout ceci, Nintendo Switch Sports Resort vous proposera une sorte de mode « carrière ». Alors notez les gros guillemets, puisqu’on ne parle pas non plus d’un mode histoire (dommage, non ?) mais bien d’une carrière, vous demandant de battre un à un tous les « As » de l’île. Entendez par là que pour les 12 sports présents dans cet opus exclusif à la Nintendo Switch 2, vous démarrerez au niveau 20 de chacune des disciplines, l’objectif étant de battre à tour de rôle les résidents classés devant vous pour monter et devenir vous-même un As de l’archipel. Nous vous tairons ce qui se passe si vous y parvenez pour vous laisser la surprise, mais sachez que si le défi est trop simple au début (et ce sera le cas), le jeu s’adaptera et vous proposera de sauter des rangs pour accélérer votre parcours dans ce mode Couronne de l’île.

Nintendo Switch Sports Resort regorge d’ailleurs de secrets supplémentaires, que nous ne sommes pas autorisés à vous dévoiler dans le cadre de ce test, mais notez simplement qu’il se pourrait bien que le jeu vous cache des choses comme des cibles secrètes (au Tir à l’arc) et même un Strike secret au Bowling, mais chuuut… on ne vous a rien dit (et surtout, on vous laissera trouver les conditions et les lieux précis par vous-même !). Enfin, notez que les Succès débarquent sur Nintendo Switch 2 ! Non, c’est une blague, quoi que… En réalité, chaque sport ou activité disposera de sa propre liste de défis à réaliser afin de gagner des points Scoppo. Cela peut être un nombre de strikes à la suite, un score parfait au Tir à l’arc, etc., pour un total de plus de 120 défis divers et variés, une preuve de plus du contenu généreux de cette nouvelle itération sportive.

Côté technique, absolument rien à redire sur l’expérience proposée par ce Nintendo Switch Sports Resort, aussi bien en nomade qu’en mode docké. Sur la gamme artistique, on ne peut passer à côté des textures qui restent bien entendu dans le ton de ce que nous propose déjà Nintendo dans ce genre de production, même si on pourrait espérer des environnements moins statiques et encore plus immersifs. Petit regret toutefois concernant l’obligatoire de docker la console sur quasiment tous les sports proposant du jeu à partir de 2 joueurs et joueuses, il vous sera impossible d’y jouer sur une table en mode portable, c’est probablement LE point noir de cette nouvelle mouture sportive.