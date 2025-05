Nintendo Switch 2 : Pour les jeux compatibles, une souris classique pourrait être utilisée plutôt qu’un Joy-Con, selon une présentation de gameplay

J’ai la paume douce dans mon bain de mouse

Bien que la première Switch intégrait un support du clavier/souris, il s’agissait d’une fonctionnalité discrète, peu mise en avant. L’arrivée de la Nintendo Switch 2, quant à elle, le souligne davantage, de quoi être plus à l’aise pour des jeux de tir comme Metroid Prime 4 Beyond… ou des jeux de stratégie comme Nobunaga’s Ambition: Awakening Complete Edition.

Dans une vidéo dédiée à la démonstration du gameplay à la souris, on peut donc voir le producteur Ryu Michi utiliser le Joy-Con 2 de cette manière via la pression du bouton SL. Mais à partir de 10:48, un changement s’opère avec la connexion d’une souris traditionnelle via USB.

Le tout se fait de manière fluide avec l’apparition d’un message en haut à gauche de l’écran, signalant que la souris a été reconnue. Le périphérique prend donc le pas sur le Joy-Con et le jeu peut continuer sans problème. Encore mieux, il reste possible de contrôler le Joy-Con gauche tout en maniant la souris, et de se servir des boutons de la manette comme une sorte de raccourcis in-game.

Ainsi, et théoriquement, votre souris préférée pourra se substituer systématiquement au Joy-Con auprès des jeux compatibles. Vu la pluralité des modèles, ce sera a priori toujours une meilleure option qu’un Joy-Con couché sur la tranche, à plus forte raison pour de longues sessions. Reste à savoir quelles pourraient être les éventuelles contraintes de compatibilité liées aux différents modèles.