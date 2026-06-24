Sony vous promet que c’est sur PS5 que vous pourrez profiter au mieux de GTA 6

La version PS5 sera bien mise en avant

Si GTA 6 sort également sur Xbox Series, vous verrez sans doute les publicités du jeu tourner autour de la version PS5. PlayStation fait donc étalage de tous les avantages de cette version, du support DualSense au support Tempest 3D AudioTech :

« La PS5 vous plonge au cœur de l’univers du jeu avec la manette sans fil DualSense, réagissant à vos actions et plaçant les bruits et sensations de l’histoire de Jason et Lucia directement dans la paume de vos mains. Les retours haptiques de la manette offrent des vibrations réactives, tandis que ses gâchettes adaptatives proposent une résistance dynamique. Le haut-parleur intégré à la manette ajoute une nouvelle dimension aux moments et interactions clés du jeu, avec des effets sonores améliorés par les retours haptiques. Grâce au Tempest 3D AudioTech, vous pouvez vous entourer du paysage sonore distinct de Leonida. Que ce soit dans les rues de Vice City ou lors des événements se déroulant à travers l’État, le positionnement audio hautement précis améliore votre perception, aidant à donner vie à ce monde comme jamais auparavant. Grand Theft Auto VI tire également profit de la vitesse du SSD de la PS5, vous permettant de profiter du vaste monde de Leonida avec des temps de chargement quasi instantanés. »

Rien de plus que n’importe quel autre jeu PS5 en somme, mais quand il s’agit de s’en vanter pour GTA 6, autant ne pas se priver. Un beau coup marketing avant tout, qui aidera sans doute à vendre quelques millions de PS5 en fin d’année.

On remarquera tout de même que Sony ne fait étonnamment pas trop de mention à la PS5 Pro. Le jeu de Rockstar devrait naturellement être plus à l’aise sur cette machine, et on attend de voir si la PS5 de base aura ce qu’il faut pour proposer une expérience correcte, au même titre que la Xbox Series X, à plus forte raison la Series S.

GTA 6 sera disponible dès le 19 novembre.