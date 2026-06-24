La saison 2 de Cyberpunk Edgerunners présentera ses premières images le 29 juin

Un nouveau casting nous attend

C’est via un simple post Instagram que l’on apprend que Cyberpunk Edgerunners II, puisque c’est apparemment comme cela qu’il faut l’appeler, dévoilera ses premières images le 29 juin. On sait que la série sera également présentée à l’Anime Expo qui suivra quelques jours plus tard, mais votre premier aperçu tombera bien la semaine prochaine.

Le post Instagram dévoile un premier logo qui nous en dit finalement assez peu, et précise que l’on rencontrera le casting de cette saison 2 à cette occasion. Car il faut bien le rappeler : cette saison 2 se concentre sur d’autres personnages que ceux vus dans la première saison. À voir maintenant si l’histoire de cette suite sera totalement indépendante en dehors de quelques références obligatoires, ou si elle demandera tout de même un visionnage de la première saison. De toute façon, si l’univers vous intéresse, vous n’avez aucune bonne excuse de faire l’impasse sur celle-ci.

On découvrira cela dans quelques jours, avec une première vidéo à l’appui.