Nintendo sera de retour à la Gamescom cette année

L’an dernier, Nintendo avait fait l’impasse sur le salon allemand, comme pour la plupart des autres salons physiques. En 2023, le constructeur sera bien de retour dans les couloirs du Koelnmesse, comme nous l’apprend le compte officiel du salon sur Twitter.

We are excited to announce that Nintendo will be exhibiting at #gamescom2023! Many more exhibitors will follow in the coming weeks. Stay tuned! pic.twitter.com/ludCq12pwe

— gamescom (@gamescom) April 26, 2023