Nintendo fera l’impasse sur la Gamescom cette année

La Gamescom promet de faire son grand retour en physique cette année, avec une édition hybride qui va tout de même permettre au public de retrouver les joies d’un salon après deux années de pause. Mais le salon allemand se prépare déjà à faire face à l’absence d’un constructeur majeur pour cette année, à savoir Nintendo, qui a annoncé n’avoir aucun plan pour la Gamescom 2022.

Nintendo ne se rendra pas à Cologne

La division européenne de Nintendo a déclaré au site Games Wirtschaft que Nintendo n’aura pas de présence sur le salon à Cologne cette année :

« La Gamescom est un événement clé dans le calendrier des événements de Nintendo. Cette année, cependant, après mûre réflexion, nous avons décidé de ne pas nous rendre à Cologne. Au lieu de cela, les joueurs pourront essayer les jeux Nintendo Switch lors de nombreux événements dans toute l’Allemagne. »

Cela ne veut donc pas dire que Nintendo n’aura rien à présenter durant le mois d’août, ni qu’aucun jeu Switch ne sera sur le salon, mais on peut déjà tout de même faire une croix sur l’apparition des jeux first party du constructeur sur place. Pas de Zelda: Breath of The Wild 2 sur le salon donc, ni même de Splatoon 3, qui sortira pourtant quelques jours plus tard.