Nintendo reconnait que la Switch 2 s’en sort mieux au Japon qu’ailleurs, et parle des conditions pour une éventuelle hausse de prix

Le Japon en grande forme

Il y a quelques semaines, plusieurs données en provenance de marchés clés comme l’Europe ou les États-Unis semblaient montrer que la Switch 2 avait moins cartonné que la Switch en son temps, sur cette période spécifique.

Nintendo a bien voulu aborder le sujet lors de son entretien avec ses actionnaires (rapporté par IGN) suite à la publication de son dernier bilan, et le constructeur admet que « les ventes à l’étranger ont été légèrement inférieures » à ses attentes sur la période du dernier trimestre. Cela est contrebalancé par des ventes supérieures aux prévisions au Japon (même si la console est moins chère là-bas), ce qui permet à Nintendo de retomber sur ses pattes et de ne pas changer son objectif de fin d’année, qui devrait d’ailleurs logiquement être dépassé (il prévoit plus de 19 millions de Switch 2 vendues).

Nintendo ne s’étale pas plus que cela sur le sujet et ne donne évidemment pas de données précises sur la répartition des ventes par territoires. On sait néanmoins que la Switch 2 s’est montrée plus timide que la Switch première du nom en France (lors de ses premières fêtes de fin d’année), même si le succès est encore au rendez-vous.

Quid d’une augmentation du prix de la Switch 2 ?

Et pendant que les actionnaires se demandent si ce manque à gagner à l’étranger peut totalement être rattrapé par le marché japonais, la question du prix de la Switch 2 revient inlassablement. Le PDG Shuntaro Furukawa avait déjà affirmé il y a quelques semaines que Nintendo ne prévoyait pas dans l’immédiat d’augmentation pour sa nouvelle console, tout en restant attentif à l’état du marché. Il précise aujourd’hui la vision du groupe en indiquant que la hausse des composants (comme la RAM) n’a pas impacté négativement la rentabilité de Nintendo sur ce dernier trimestre, c’est pourquoi aucune hausse de prix n’est à prévoir pour le moment.

Mais ça, c’est la situation telle qu’elle est aujourd’hui. Le PDG dit surveiller l’état du marché, tout en précisant que si une augmentation du prix est décidée, cela ne viendra pas forcément que des soucis autour de la RAM (propos rapportés par VGC) :

« Les changements de prix seront déterminés de manière globale, en tenant compte non seulement de la rentabilité, mais aussi du taux d’adoption de la plateforme, des tendances des ventes et des conditions du marché. »

Il précise que la deuxième et la troisième année de commercialisation de la Switch 2 seront très importantes, c’est pourquoi Nintendo est encore très vigilant sur la question, même s’il veut éviter de vendre à perte. Espérons que cela ne change pas.