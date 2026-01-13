Nintendo ne peut pas encore dire si la Switch 2 va voir son prix être augmenté à cause d’un marché très tendu

Rien à signaler pour l’instant, mais Nintendo regarde le marché avec attention

La question peut se poser, et elle a justement été évoquée lors d’une interview du président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, auprès de Kyoto Shimbun (traduite par VGC). Lorsqu’il lui est demandé si le prix de la Switch 2 allait augmenter lui aussi, Shuntaro Furukawa n’a pas voulu répondre ni par oui, ni par non, en évoquant le caractère encore trop hypothétique du sujet face à un marché qui fluctue beaucoup.

Mais concernant le stock de la machine, il veut se montrer très rassurant en assurant que Nintendo a pris toutes les précautions avant le lancement de la Switch 2 afin d’avoir ce qu’il faut sur le long terme, en sécurisant assez de matériel. Mais le marché reste malgré tout imprévisible :

« Nous nous approvisionnons auprès de fournisseurs en fonction de nos plans d’affaires à moyen et long terme, mais le marché de la RAM est actuellement très volatil. Il n’y a pas d’impact immédiat sur les résultats, mais nous devons suivre la situation de près. »

Il reconnaît également que les tarifs douaniers récemment mis en place par l’administration Trump impactent les performances du groupe, même si les États-Unis ne sont pas non plus le seul pays avec des tarifs préoccupants :

« Bien qu’il soit difficile d’évaluer précisément l’impact futur, notre politique de base consiste à considérer les droits de douane comme un coût qui se répercute sur les prix, et pas seulement aux États-Unis. Mais d’un autre côté, il s’agit d’une période cruciale pour notre activité jeux vidéo, car nous favorisons l’adoption de nouveaux consoles et maintenons la dynamique de nos plateformes. Nous y travaillons en analysant attentivement la situation. »

Pour rappel, le constructeur avait augmenté le prix des accessoires de la Switch 2 sur le territoire américain pour faire face à ces frais de douane. En bref, pas de hausse de prix annoncée pour le moment pour la Switch 2, mais puisque le marché devient de plus en plus instable, on ne s’étonnera pas de voir une telle augmentation arriver un jour ou l’autre.