La Switch 2 a vu ses ventes s’essouffler durant les fêtes dans certains pays occidentaux, dont la France

Une petite baisse de régime qui doit encore être confirmée

Et les résultats du premier Noël de la Switch 2 ne crèvent pas le plafond, ou du moins, ils ne reflètent pas l’excellent lancement de la machine. Pour en arriver à cette conclusion, The Game Business a analysé les performances de la console sur le marché américain et sur certains pays européens, dont la France. Outre-Atlantique, la console aurait enregistré 35% de ventes en moins que la première Switch lors de son premier Noël, même si ces chiffres doivent encore être confirmés par Circana (qui n’a publié que ses résultats pour le mois de novembre). Ce qui peut se comprendre dans la mesure où l’impact de la Switch 1 à l’époque n’était pas du tout le même.

Le résultat est plus nuancé au Royaume-Uni, où la Switch 2 ne serait en baisse que de 16% sur la période de novembre-décembre face à la Switch première du nom. Sur sa première année, la nouvelle console de Nintendo reste malgré tout supérieure à son aînée avec des ventes 6% plus importantes sur ce marché.

The Game Business s’attarde aussi sur les résultats de la machine en France, et c’est apparemment ici que le bât blesse. Les ventes de la Switch 2 seraient 30% inférieures à celles de la première Switch sur sa première année, à tel point que le marché britannique a été plus important que le marché français en 2025 pour la Switch 2, chose assez rare. Au Japon, la baisse est moins importante, mais elle est tout de même présente (-5,5%) sur les derniers mois, tandis que l’année globale sur ce territoire est plus réjouissante (+11%). La situation économique n’est aussi pas la même qu’en 2017, ce qui pourrait aussi expliquer beaucoup de choses.

Il faudra attendre la fin de l’année fiscale et/ou de l’année complète de la machine pour tirer de vraies conclusions, mais The Game Business note ici que la plupart des marchés européens ont constaté une baisse dans les ventes de la console durant la période des fêtes, qui est pourtant très porteuse.