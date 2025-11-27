Nintendo rachète la majorité des parts de Bandai Namco Studios Singapore, qui devient Nintendo Studios Singapore

Un nouveau studio de support pour Nintendo

Ne l’appelez donc plus Bandai Namco Studios Singapore, mais Nintendo Studios Singapore. En rachetant la plupart des parts de cette entreprise, Nintendo en devient le vrai nouveau propriétaire, du moins à partir du 1er avril 2026, date à laquelle le rachat sera effectif s’il est validé. Ce studio est en réalité surtout spécialisé dans la création d’assets visuels pour de nombreux jeux, et figure aux crédits de titres comme Ace Combat 7, Tekken 8 ou encore SoulCalibur VI.

On voit ici que Nintendo continue sa stratégie d’acquisition en se rapprochant de studios pas forcément connus pour leurs jeux, mais spécialisés dans un domaine bien précis. Ce rachat rappelle entre autres celui de Dynamo Pictures, aujourd’hui devenu Nintendo Pictures, qui renforce le pôle visuel du constructeur. La démarche est ici la même pour Nintendo Studios Singapore, qui connaissait bien la maison Nintendo avant cette acquisition. A priori, cette opération ne devrait pas bousculer les projets en cours d’un côté comme de l’autre pour le moment, et le but de Nintendo Studios Singapore restera le même, à savoir celui d’être un studio de support.