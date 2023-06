Nintendo dévoile deux nouvelles paires de Joy-Con avec des couleurs pastels, déjà en précommande

Où acheter les Joy-Con aux couleurs pastels ?

Si vous rêviez d’avoir de nouveaux Joy-Con avec des couleurs pastels qui sentent bon l’été, Nintendo a pensé à vous. On découvre aujourd’hui deux nouvelles paires pastels, avec un duo rose et jaune, et un autre violet et vert. Vous pouvez les voir via l’image en tête de cet article.

Comme d’habitude avec Nintendo, ces Joy-Con ne sont pas donnés et l’arrivée des précommandes confirme qu’ils seront affichés au même prix que les autres, à savoir 79,99 € la paire. Vous pouvez les précommander dès maintenant sur le site de Cdiscount à ce même tarif.

Ces nouvelles paires de Joy-Con seront disponibles dès le 30 juin prochain, soit le même jour que Everybody 1-2-Switch!. Ce qui n’est certainement pas une coïncidence, étant donné que la licence met en avant ces manettes spécifiques (même si vous pourrez aussi y jouer avec votre smartphone).